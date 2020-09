ACLI TRENTINE * DICHIARAZIONE REDDITI: « ULTIMI GIORNI PER COMPILARE IL 730, IMPORTANTI NOVITà SUL SOSTITUTO D’IMPOSTA PER GARANTIRE RIMBORSI CERTI E RAPIDI »

Rimane ancora poco tempo per trasmettere il Modello 730/2020 all’Agenzia delle Entrate: la data limite fissata per il giorno 30 settembre è ormai dietro l’angolo.

Presentare la dichiarazione dei redditi non è sempre obbligatorio; tuttavia può essere conveniente, anche se non obbligati, nel caso in cui nel corso del 2019 si siano sostenute delle spese che danno diritto a detrazioni e che potrebbero concretizzarsi in un risparmio o, addirittura, in un credito sull’imposta dovuta.

Le tipologie di spesa che si possono inserire nella dichiarazione dei redditi per ottenere le detrazioni sono molte, più di cento. Tra le più comuni ci sono le spese mediche, le spese per l’istruzione (tra cui è compreso il servizio di mensa scolastica), le spese di ristrutturazione e risparmio energetico, le spese per gli abbonamenti ai trasporti pubblici, le assicurazioni per i danni causati da eventi calamitosi.

Quest’anno sono state introdotte due importanti novità.

La prima riguarda la possibilità per gli eredi di presentare il 730 anziché il Modello Redditi per conto di persone decedute, con il risultato di facilitare la procedura e accelerare i tempi per ottenere eventuali rimborsi fiscali.

La seconda consiste nell’opportunità di presentare il Modello 730 “senza sostituto d’imposta” anche ai dipendenti delle aziende private, le quali, per effetto della riduzione del volume di affari causata dall’emergenza sanitaria in corso, potrebbero trovarsi in difficoltà nel rimborsare i crediti dei dipendenti al momento del conguaglio. Per questa ragione questi dipendenti del settore privato, pur avendo di fatto un sostituto d’imposta teoricamente abilitato all’operazione di conguaglio, potranno presentare un 730 senza sostituto per avere garantiti tempi di rimborso più rapidi da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispetto a quelli praticabili da parte dei datori di lavoro.

Per farsi assistere nella compilazione e trasmissione del 730 è possibile rivolgersi a CAF ACLI, non solo prenotando un appuntamento in sede (0461 277277 – caf@aclitrentine.it – myCAF.it) ma anche utilizzando il nuovo servizio a distanza sulla piattaforma www.il730.online