ACLI TRENTINE * “ CONTEST RESTART “: « CREATIVITÀ DURANTE IL COVID, LA PREMIAZIONE MERCOLEDÌ 7 LUGLIO A TRENTO (AL CIRCOLO DI SAN BARTOLOMEO ORE 20.00) »

La vicenda Covid ha avuto anche dei lati positivi che consistono ad esempio in particolari esperienze creative, di scoperta di particolari attitudini personali o di vocazioni rivolte alla solidarietà e all’altruismo, spesso trascurate nella vita frenetica di tutti i giorni.

MAPPA

Senza dimenticare la sofferenza dei più deboli, le Acli hanno inteso guardare con interesse a queste manifestazioni di generatività culturale, artistica ed artigianale organizzando un vero e proprio contest anche per riflettere da un altro punto di vista sulle limitazioni e la solitudine che la pandemia ha portato con sé.

Piccoli e grandi traguardi che ciascuno di noi ha raggiunto riscoprendo hobby e passioni, creando cose uniche e semplici tra le mura di casa. Capacità che non sapevamo di avere, ma che il Covid ha fatto emergere.

Le storie che racconteremo rappresentano uno spaccato davvero interessante e composito che ci ha insegnato, ancora una volta, come la fantasia non abbia confini.

Le esperienze raccolte sono ben 25 e si accompagnano da altrettante storie originali dove la creatività incontra la solidarietà. Si parlerà di strumenti musicali fatti in casa fino ai pupazzi che si muovono con il vento, così come di particolari lavori in lana e storie di novelle cuoche, ma anche di pittori e scrittori nonché di esperienze nel campo del modellismo e della costruzione di candele con materiali vegetali.

Tante storie fatte di semplicità e di inventiva, di risorse che emergono dentro di noi per scansare lo sconforto ed evitare di lasciarci andare. Un contest che ha voluto premiare chi ha saputo trovare le energie e lo stimolo per superare un momento difficile.

Non è stato facile per la giuria definire i tre vincitori che saranno premiati con un buono per continuare a coltivare la passione nata durante il Covid.

Mercoledì 7 luglio ad ore 20.00 presso il circolo Acli di San Bartolomeo in Viale dei Tigli a Trento, in occasione di un evento pubblico alla presenza dei partecipanti, sarà resa nota la classifica.