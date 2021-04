ACLI TRENTINE * BANDO “ PER I GIOVANI E LO SPORT “: « ASSEGNATE LE SEI ISCRIZIONI GRATUITE AL BIG CAMP 2021 DELLA TRENTINO VOLLEY, SUL MONTE BONDONE »

Sono state assegnate oggi le sei iscrizioni gratuite al Big Camp 2021 della Trentino Volley ai “vincitori” del bando “CAF ACLI per i giovani e lo sport”. L’assegnazione è avvenuta sulla base della pagella scolastica dell’anno accademico 2019/2020 e sul valore ISEE. Permetterà a tre ragazze e tre ragazzi delle scuole medie di partecipare gratuitamente al Big Camp 2021, il campo estivo organizzato da Trentino Volley sul monte Bondone.

La consegna del premio – che a causa delle norme vigenti atte a contenere il contagio da Covid-19 non è potuta avvenire alla BLM Group Arena, in occasione di una partita della Trentino Volley – si è tenuta a distanza, in una videocall, in presenza però di un ospite speciale, il grande campione Simone Giannelli, con il quale i sei vincitori hanno potuto dialogare.