ACCADEMIA D’IMPRESA – CCIAA TRENTO * “ WORK OUT, WOMEN ”: « UN MASTER GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITRICI, IL PERCORSO SI ARTICOLERÀ IN 10 MODULI »

Partendo dal presupposto che incentivare l’imprenditoria femminile sosterrebbe lo sviluppo economico, favorendo la crescita del Pil fino a 7 punti percentuali, Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, ha progettato un percorso formativo gratuito che punta ad arricchire le competenze delle aspiranti imprenditrici.

I prerequisiti necessari per le donne intenzionate ad aderire a questa iniziativa è che abbiano già in mente un’idea imprenditoriale chiara e che desiderino essere affiancate da esperti per evitare gli errori connessi con il primo approccio a un contesto operativo che non ammette inesperienza.

Il percorso, della durata di 82 ore di formazione, si articola in 10 moduli che alternano momenti di formazione in presenza, didattica on-line, incontri individuali e si concentra su contenuti pratici e concreti come: riconoscere i propri punti di forza e la propria unicità; individuare la visione e la missione della propria futura impresa; tracciare l’identikit dei clienti ideali; definire il proprio modello di business; stilare un business plan; utilizzare strumenti utili per la gestione ottimale della propria attività; rafforzare la propria leadership personale; imparare a comunicare on-line in modo efficace. Alla fine del percorso, ogni partecipante avrà elaborato una strategia aziendale chiara e percorribile, avrà accresciuto le proprie competenze manageriali e dato forma a un piano di sviluppo ben definito.

È da questa impostazione di fondo che prende spunto il titolo scelto per questo percorso. Il Master “WOW”, acronimo di “work out, women”, prende spunto dal verbo inglese “to work out”, che significa “farcela” e “women” cioè “donne”. L’intendimento è proprio quello di riassumere il senso dell’offerta formativa che, da un lato, considera la necessità di affiancare le partecipanti per fornire loro tutti gli strumenti necessari a costruire i migliori presupposti e gestire al meglio le fasi di avvio di un’attività economica di successo; dall’altro, pone al centro le peculiarità dell’essere donna e imprenditrice, considerando tutte le sfumature e sensibilità, connesse con il genere e che danno vita a un diverso modo di ragionare, di affrontare i problemi e di individuarne le soluzioni.

Il Master WOW si inserisce all’interno del progetto “Fare impresa al femminile”, un’area specifica, dedicata alla formazione delle imprenditrici e aspiranti imprenditrici. Dal 2013 Accademia d’Impresa, in collaborazione con il Comitato per l’imprenditoria femminile di Trento, ha formato con le sue iniziative più di 500 donne, supportandole nell’avvio concreto e nel miglioramento della loro attività professionale e nella definizione del proprio ruolo.

Info: Il programma completo del Master WOW è consultabile sul sito www.accademiadimpresa.it Responsabile: Annalisa Zeni – tel. 0461 382320 annalisa.zeni@accademiadimpresa.it