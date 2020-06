AC CALCIO TRENTO SCSD * SETTORE GIOVANILE: « ALBERTO NABIUZZI È IL NUOVO DIRETTORE TECNICO, MARCO FONTANA E PAOLO DONATI NOMINATI COORDINATORI »

A.C. Trento S.c.s.d. comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile ad Alberto Nabiuzzi.

Altresì il club comunica che Marco Fontana e Paolo Donati ricopriranno rispettivamente i ruoli di Coordinatore dell’Attività Agonistica e di Coordinatore dell’Attività di Base del Settore Giovanile.

La presentazione ufficiale del nuovo Direttore Tecnico e dei Coordinatori si svolgerà mercoledì 17 giugno presso la sala stampa dello stadio “Briamasco” di Trento con inizio alle ore 11.30

A.C. Trento S.c.s.d. augura ai tecnici Alberto Nabiuzzi, Marco Fontana e Paoli Donati le migliori fortune in maglia gialloblù.

LA SCHEDA DI ALBERTO NABIUZZI

Nato a Rovigo il 20 ottobre 1979, ha mosso i primi passi da calciatore nel settore giovanile del Rovigo, per poi trasferirsi al Bologna, dove è rimasto per due stagioni, vestendo le maglie delle squadre Allievi Nazionali e “Primavera”. Successivamente fa ritorno al Rovigo e, parallelamente all’attività da giocatore, nel 1999 inizia il proprio percorso d’allenatore, guidando i Primi Calci della formazione rodigina. Dal 2001 al 2006 opera sia da tecniche che da giocatore nella Polisportiva San Pio X di Rovigo. Nel 2007 si trasferisce in Trentino e, dopo una stagione da calciatore in forza all’Azzurra in Prima Categoria, appende gli scarpini al chiodo e si siede definitivamente in panchina. Sviluppa un proficuo bienno al Mezzocorona, guidando prima i Giovanissimi Regionali e svolgendo il ruolo di “vice” della “Berretti” e poi allenando i Giovanissimi Nazionali.

In seguito è nominato responsabile del settore giovanile del Trento e allenatore della formazione Juniores Nazionale, ruolo che mantiene per la stagione 2010 – 2011, prima di trasferirsi al Calcio Padova, dove resta per tre stagioni come tecnico nell’ambito dell’attività di base. Successivamente è il “vice” allenatore della prima squadra dell’Fc Südtirol (2014- 2015) e l’allenatore della “Berretti” del Pordenone (2015- 2016) e nel 2016 compie il salto nell’Olimpo del calcio, entrando a far parte dello staff tecnico di Roberto Donadoni, con cui collabora per due anni al Bologna (dal 2016 al 2018) nel ruolo di match analyst e nella recente avventura in Cina allo Shenzen.

Nella sua carriera da tecnico è stato Responsabile Tecnico del Centro Federale di Bologna nella stagione 2018 – 2019, ha collaborato con il Comitato Regionale Veneto nell’ambito dell’attività delle Rappresentative ed è uno dei fondatori, nonché il Responsabile Tecnico, del portale “Youcoach”, punto di riferimento per la formazione degli allenatori.

LA SCHEDA DI MARCO FONTANA

Nato a Trento il primo febbraio 1981, dopo un’ottima carriera da giocatore, che l’ha portato a calcare i campi d’Eccellenza e Promozione con Villazzano e Salorno, intraprende la carriera d’allenatore nel settore giovanile del Villazzano. Dopo l’esperienza sulla panchina della formazione maggiore collinare e un’annata al Vattaro, in Prima Categoria, si trasferisce alla Virtus Trento, con cui vince il campionato di Prima Categoria, centrando successivamente per cinque volte la salvezza in Promozione. Dopo il lungo percprsp con il sodalizio di via Santa Maria passa alla Ravinense con cui vince il campionato di Prima Categoria. Nella scorsa stagione, oltre al ruolo di responsabile dell’attività agonistica delle formazioni Under 17 e Under 15, ha guidato la compagine Under 15 Elite, dominando il girone di qualificazione e la fase finale primo dello stop.

LA SCHEDA DI PAOLO DONATI

Nato a Trento il 24 marzo 1972, è stato protagonista di un’eccellente carriera da giocatore. Attaccante di grandissima tecnica e con una classe cristallina, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Nordauto, per poi trasferirsi al Milan, dove è rimasto per ben cinque stagioni, arrivando sino alla formazione “Primavera”, prima che un grave infortunio minasse la sua carriera. Successivamente ha vestito le maglie di Trento e Rovereto in serie C2, Anaune, Alto Adige e Villazzano tra i dilettanti, per poi intraprendere la carriera d’allenatore, che lo ha portato ad operare all’interno dei settori giovanili di Gardolo, Villazzano, Mezzocorona e Azzurra. Il suo approdo, o per meglio dire il ritorno, in gialloblù è datato 2017: all’interno del nostro vivaio ha sempre ricoperto il fondamentale ruolo di maestro della tecnica.

Nella foto: Alberto Nabiuzzi con Giovanni Gardelli, Consigliere Delegato al Settore Giovanile