ABC IRIFOR – TRENTO * SCUOLA ST. BAKHITA SCHOOL COMPLEX: « È ARRIVATO A DESTINAZIONE IL CONTAINER ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE DONNE ITALIANE IN GHANA (GIWA) »

Il momento complicato prosegue e quotidianamente ci impegniamo per far fronte alle difficoltà, per fornire servizi sempre efficienti e per dare un messaggio positivo a tutte le persone con cui entriamo in contatto (seppur mantenendo il distanziamento sociale!).

I progetti e gli eventi di sensibilizzazione hanno necessariamente subito una battuta di arresto, impedendoci di incontrarvi, di raccontarci e di condividere esperienze da ricordare… ma siamo convinti che la chiave, in momenti come questi, sia cercare sempre qualcosa di bello e positivo nelle nostre giornate.

Oggi il nostro pensiero felice è sicuramente legato alla lettera e alle foto che abbiamo ricevuto da una delle operatrici del St. Bakhita School Complex, una scuola nata in Ghana vent’anni fa come centro di formazione professionale per donne fuggite dalle guerre civili dei paesi limitrofi e oggi polo scolastico che accoglie bambini e ragazzi provenienti da famiglie povere.

Dopo un lungo viaggio il container organizzato dall’associazione delle Donne italiane in Ghana (GIWA), con l’aiuto dell’ambasciata italiana, è arrivato a destinazione e gli ospiti del complesso scolastico hanno potuto ricevere, tra el altre cose, anche le magliette donate dalla nostra Cooperativa.

I loro sorrisi parlano e ci arrivano dritti al cuore.

