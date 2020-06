ABC IRIFOR – TRENTINO * ASSEMBLEA SOCI: « LA COOPERATIVA SOCIALE DI DISABILITà SENSORIALE, HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE »

Il 15 giugno si è riunita l’assemblea dei soci di AbC IRIFOR del Trentino, la cooperativa sociale polo di riferimento per la disabilità sensoriale, che ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione.

Su 9 consiglieri eletti sono 5 i volti nuovi all’interno del direttivo. Accanto alle conferme di Lorenzo Andreatta, Luciana Brida, Giuseppe Fratea e Maurizio Ratti, la cooperativa ora potrà contare sul prezioso contributo di Alessia Bazzoli, Aurora Cristelli, Johnny Gretter, Alessandro Morghen e Luciano Paris, quest’ultimo nome molto noto nel mondo della carta stampata trentina.

Andreatta è stato confermato alla presidenza, mentre il ruolo di Vicepresidente Vicario e di Vicepresidente verrà ricoperto da Fratea e Cristelli, rispettivamente come specifiche espressioni dell’area vista e dell’area udito.

La Cooperativa sarà dunque gestita da un gruppo eterogeneo, all’interno del quale si mescolano esperienza e competenze, ma anche entusiasmo e freschezza, con tutti e nove i consiglieri pronti a portare il proprio contributo per far crescere AbC IRIFOR nei servizi e nelle attività offerte sia ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) ma anche alla popolazione più in generale.

Il delicato periodo con cui tutti ancora stiamo facendo i conti richiederà anche alla cooperativa di far fronte a nuove sfide, di guardare verso nuovi orizzonti in un’ottica di collaborazione con altre realtà e con il territorio per puntare sempre ad alti livelli di qualità.