a22 – Autostrada del Brennero * diritti sindacali: « la società garantisce da sempre il pieno rispetto dei propri collaboratori, Oltre il 40% dei pedaggi alimenta la finanza pubblica »

L’esazione automatica ha garantito buone prestazioni. A22, diritti sindacali riconosciuti, tutelata la sicurezza dei clienti. Oltre il 40% dei pedaggi alimenta la finanza pubblica.

Autostrada del Brennero SpA garantisce da sempre il pieno rispetto dei diritti dei propri collaboratori, a partire dai diritti sindacali. Così è stato anche in occasione del recente sciopero nazionale indetto per il rinnovo del contratto, cui hanno legittimamente deciso di aderire alcuni dipendenti di Autostrada del Brennero SpA, in particolare del settore esazione.

Non vi è stato alcun comportamento antisindacale da parte della Società. Ciò che Autostrada del Brennero SpA ha fatto nei giorni di massimo traffico è stato impiegare al meglio il personale a disposizione e i moderni meccanismi di automatizzazione delle stazioni autostradali attualmente disponibili, in funzione come tutti gli altri giorni dell’anno, in modo da contenere i disagi per i clienti e tutelarne la sicurezza.

Il sistema di esazione automatica (Telepass, Viacard e casse automatiche), di cui sono dotate tutte le piste delle stazioni autostradali di A22, ha garantito buone prestazioni in questi giorni di massimo traffico. Si ricorda, inoltre, che in qualità di Gestore di A22, Autostrada del Brennero SpA riscuote un pedaggio che per oltre il 40% va ad alimentare la finanza pubblica con la quale vengono sostenute, tra le altre, le spese per lo stato sociale. Le scelte operative della Società durante le giornate di sciopero sono state in linea con quanto deciso da tutti gli altri Concessionari autostradali italiani.