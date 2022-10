A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * CAMBIAMENTO CLIMATICO: « PARTE LA “DOLOMITE CONFERENCE”, SI COMINCIA DOMANI A BOLZANO VENERDÌ E SABATO L’EVENTO SI SPOSTERÀ A TRENTO »

16.04 - mercoledì 19 ottobre 2022

Autobrennero è sponsor di questo storico appuntamento. Lotta al cambiamento climatico. Tre giorni con esperti da tutto il mondo. Al via domani la “Dolomite Conference”. Si comincia a Bolzano, venerdì e sabato l’evento si sposta a Trento.

La “Dolomite Conference” si prepara a debuttare in Trentino-Alto Adige. Domani mattina infatti le sale di Castel Firmiano, a Bolzano, apriranno le porte alla prima giornata dello storico appuntamento, promosso dal think tank Vision con il sostegno di Autostrada del Brennero e Axa. Intellettuali e politici, manager e scienziati, giornalisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sulla grande emergenza del cambiamento climatico. Con un obiettivo preciso: elaborare un manifesto di idee da sottoporre alla Cop 27 di Sharm el-Sheikh, in programma dal 6 al 18 novembre. Venerdì e sabato l’evento proseguirà al Castello del Buonconsiglio, a Trento. Bastano alcuni nomi, come quelli del giornalista britannico Bill Emmott o dell’ex sindaco di New York Bill de Blasio per far capire come il Trentino-Alto Adige, in questi tre giorni, si trasformerà in un autentico laboratorio internazionale di elaborazione di pensiero e strumenti per risolvere una delle questioni ambientali più grandi del nostro tempo.

Brennerautobahngesellschaft tritt als Sponsor der Veranstaltung auf. Kampf gegen den Klimawandel. Drei Tage mit Experten aus aller Welt

Morgen startet die „Dolomite Conference“. Der Anfang ist in Bozen, Freitag und Samstag wird die Veranstaltung in Trient stattfinden.

Die „Dolomite Conference“ ist für ihre erste Ausgabe im Trentino-Südtirol bereit. Morgen öffnen sich die Türen von Schloss Sigmundskron, in Bozen, für den ersten Tag von diesem historischen Termin. Dieser wird vom Institut Vision dank der Unterstützung der Brennerautobahngesellschaft und der Versicherungsgruppe Axa organisiert. Intellektuelle und politische Entscheidungsträger, Manager und Wissenschaftler, Journalisten und Unternehmer aus aller Welt werden zusammenkommen, um über den Klimawandel zu diskutieren. Ziel dieser Veranstaltung ist es, ein Ideenmanifest auszuarbeiten, das auf der COP 27 vom 6. bis 18. November in Scharm El-Scheich vorgestellt werden soll. Freitag und Samstag wird das Event im Castello del Buonconsiglio, in Trient, fortfahren. Bereits einige der Namen der Teilnehmer – Bill Emmott, britischer Journalist und Bill de Blasio, ehemaliger Bürgermeister von New York – sind ein Hinweis darauf, dass das Trentino-Südtirol in diesen drei Tagen zu einem echten Labor auf internationaler Ebene für die Ausarbeitung von Überlegungen und Maßnahmen wird, um eines der größten Umweltschutzprobleme unserer Zeit zu lösen.