A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « LA RETE DI VASIC AD INIZIO RIPRESA GELA IL “BRIAMASCO”, IL PADOVA PASSA PER 1-0 »

18.26 - sabato 8 aprile 2023

La rete di Vasic in apertura di ripresa basta al Padova per espugnare il “Briamasco” nel match valevole per la 36esima giornata – la 17esima e terzultima del girone di ritorno – del campionato di serie C. Il Trento prova poi a raggiungere il pareggio, senza però riuscire a scalfire il muro veneto.

La compagine di Tedino resta a quota 42 punti in classifica, in vantaggio negli scontri diretti con Mantova (a pari punti), Sangiuliano City (a meno uno) e Pro Vercelli. Domenica prossima penultimo match del campionato con gli aquilotti di scena a Zanica contro l’AlbinoLeffe.

Live match.

Mister Tedino deve fare a meno degli indisponibili Desplanches, Barison, Fabbri, Terrani e dei lungodegenti Osuji e Cazzaro, mentre Brighenti è rientrato in gruppo ma si accomoda in tribuna. Il tecnico gialloblù si affida all’ormai collaudato “4-3-1-2” con Marchegiani tra i pali e quartetto difensivo formato da Galazzini e Vitturini sulle corsie esterne con Ferri e Garcia Tena al centro. In mezzo al campo Suciu agisce da playmaker con Di Cosmo e Garofalo interni, mentre Attys agisce da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Petrovic e Carletti.

Il Padova spinge subito forte e conquista tre calci d’angolo, mentre la prima sortita offensiva gialloblù è firmata Attys, il cui tiro da fuori area viene respinto da un difensore.

Al quarto d’ora Di Cosmo cerca la giocata in acrobazia da centroarea, senza trovare la porta, mentre al minuto 22 Suciu pesca in area Carletti, il cui colpo di testa termina alto oltre la traversa.

Gli ospiti tornano a farsi vedere al 28’, quando il traversone in area piccola di Liguori non viene raccolto da alcun compagno.

Botta e risposta a cavallo del 35’: colpo di testa di Delli Carri bloccato da Marchegiani e, sul fronte opposto, Donnarumma stoppa l’esterno destro di Garofalo.

Nella ripresa il Padova passa subito in vantaggio: al 47’ traversone dalla destra di Liguori, perfetto taglio e colpo di testa vincente di Vasic.

Mister Tedino inserisce subito Pasquato e Damian al posto rispettivamente di Carletti e Garofalo e, proprio il trequartista, al minuto 61 viene strattonato vistosamente in campo aperto dopo un “dai e vai” con Petrovic, ma il direttore di gara lascia proseguire.

Il Padova agisce di rimessa e al 64’ Bortolussi entra in area e calcia forte sul primo palo trovando la pronta opposizione di Marchegiani.

Entrano anche Šipoš e Trainotti per Attys e Garcia Tena e al 73’ il Trento è pericoloso con il destro da fuori area di Damian, che trova la deviazione di un difensore: Donnarumma rimane immobile ma la sfera termina la propria corsa sul fondo, non distante dal palo.

Pasquato non trova la porta con un sinistro da fuori area (82’) e, nel finale, entra anche Simonti per Vitturini per aumentare la spinta sulla corsia mancina.

Il traversone di Galazzini viene deviato in corner da Donnarumma (89’) e poi c’è spazio solamente per il triplice fischio del direttore di gara dopo sei minuti di recupero.

Domenica prossima (ore 14.30) il Trento sarà di scena a Zanica contro l’Albinoleffe nella penultima giornata della regular season.

Il tabellino.

TRENTO – PADOVA 0-1 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Garcia Tena (22’st Trainotti), Vitturini (40’st Simonti); Garofalo (9’st Damian), Suciu, Di Cosmo; Attys (22’st Šipoš); Petrovic, Carletti (9’st Pasquato).

A disposizione: Tommasi, Ballarini, Semprini, Sangalli.

Allenatore: Bruno Tedino.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli (44’st Ilie), Valentini, Delli Carri, Crivello; Dezi (17’st Cretella), Radrezza (33’st Franchini), Vasic; Liguori (33’st Piovanello), Bortolussi, Russini (17’st Jelenic).

A disposizione: Zanellati, Rossi, Kirwan, Curcio, Cannavò, Zanchi, De Marchi.

Allenatore: Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea (Assistenti: Barcherini di Terni e Nicosia di Saronno. IV Ufficiale: Peletti di Crema).

RETE: 2’st Vasic (P).

NOTE: spettatori 2mila circa. Campo in buone condizioni. Pomeriggio con temperatura tipicamente primaverile. Ammoniti Šipoš (T), Belli (P) e Delli Carri (P) per gioco falloso. Calci d’angolo 10 a 2 per il Padova. Recupero 1’ + 6’.

Foto: Carmelo Ossanna