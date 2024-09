A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: «I GIALLOBLÙ CREANO LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE, 3-2 CONTRO L’ARZIGNANO VALCHIAMPO»

22.12 - domenica 15 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Trento trova la prima vittoria stagionale: contro l’Arzignano Valchiampo termina 3-2. Nella quarta giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 3-2 contro l’Arzignano Valchiampo. Per gli aquilotti a segno Disanto, Frosinini e Di Carmine, mentre, per i veneti, Lakti e Cerretelli. Domenica 22 settembre alle ore 18.30 il Trento affronterà il Caldiero Terme nel quinto turno di campionato di Serie C Now.

Nella quarta giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Euganeo per l’indisponibilità dello Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e vince per 3-2 contro l’Arzignano Valchiampo. Decidono le reti di Disanto, Frosinini e Di Carmine. Per i veneti a segno Lakti e Cerretelli. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Peralta, Rada e Aucelli mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Disanto. Il Trento parte forte e al 16’ passa in vantaggio grazie alla perfetta deviazione di Disanto che impatta benissimo di testa e batte Boseggia.

La squadra di Tabbiani gioca meglio e non corre alcun pericolo sino alla mezz’ora quando Barba ci prova di testa ma la sua deviazione non è abbastanza precisa per impensierire Tommasi. Passato il pericolo, gli aquilotti tornano ad essere pericolosi prima con la deviazione aerea di Disanto e poi con la conclusione dalla distanza di Anastasia, ma il punteggio rimane invariato. In chiusura di frazione, i veneti trovano la rete del pareggio grazie alla conclusione di Lakti. Dagli spogliatoi il Trento torna rinvigorito e voglioso di fare bene.

E così, dopo appena sei minuti di gara, torna nuovamente in vantaggio, questa volta grazie alla precisa deviazione ravvicinata di Frosinini che riceve palla da Disanto. Trascorrono altri sei giri di lancette e il Trento cala anche il tris: a siglarlo è Di Carmine che ottimizza così l’ottimo passaggio fornitogli da Aucelli. Subita la terza rete, l’Arzignano alza il proprio baricentro e all’80’ arriva alla conclusione dalla distanza con Mattioli. È invece Cerretelli all’83’ a riaprire la gara grazie alla deviazione sottoporta che beffa Tommasi.

Gli attacchi ospiti finali non producono effetti e così, dopo quattro minuti di recupero, vince il Trento 3-2. I gialloblù salgono così a quota cinque punti, al settimo posto in graduatoria in coabitazione con AlbinoLeffe, Giana Erminio, Union Clodiense, Lecco, Lumezzane e FeralpiSalò. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 22 settembre alle ore 18:30 contro il Caldiero Terme.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO 3-2 (1-1)

RETI: 16’pt Disanto, 41’pt Lakti, 6’st Frosinini, 12’st Di Carmine, 38’st Cerretelli

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Frosinini, Barison (28’st Trainotti), Cappelletti, Vitturini (18’pt Bernardi); Peralta, Rada, Aucelli (16’st Vallarelli); Anastasia (27’st Ghillani), Di Carmine (13’st Petrovic), Disanto. A disposizione: Barlocco, Santer, Kassama, Ruffato, Puzic, Uez, Fini. All. Tabbiani

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Boseggia; Boccia, Boffelli, Cerretelli; De Zen (17’st Cariolato), Lakti (24’st Benedetti), Bordo, Barba (24’st Toniolo), Rossi (35’st Stefanoni); Mattioli, Nepi (17’st Menabò). A disposizione: Lotto, Manfrin, Centis, Lunghi, Di Virgilio, Antionazzi, Campesan, Verduci. All. Alessandro Bruno

ARBITRO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

ASSISTENTI: Antonio Alesandrino di Bari e Mattia Bettani di Tregiglio

QUARTO UFFICIALE: Angelo Davide Lotito di Cremona

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 20°. Campo in buone condizioni. Ammoniti:25’pt Anastasia. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 250 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi dobbiamo essere contenti del risultato perché, dopo aver fatto alcune buone partite ma senza essere riusciti a trovare un successo, siamo riusciti a farcela. E questo risultato finale ci permette di dare anche maggior valore alle prestazioni offerte nelle gare precedenti. Dobbiamo, però, allo stesso tempo analizzare alcuni errori che abbiamo commesso quest’oggi. In particolare il fatto di non essere riusciti a continuare a giocare allo stesso modo dopo essere andati in vantaggio. Anche nella gestione della palla, dopo aver segnato, non siamo riusciti a mantenere lo stesso tipo di gioco. Non dobbiamo modificare il nostro atteggiamento in campo in base al risultato che stiamo ottenendo: quando si è in vantaggio o in svantaggio dobbiamo giocare allo stesso modo. Detto ciò, ci prendiamo volentieri i tre punti e proseguiamo il nostro percorso in campionato. Anche perché ottenere i tre punti, in questo torneo, non è mai semplice. Questa vittoria vale ancora di più alla luce del fatto che in settimana abbiamo perso Giannotti e ieri, nella rifinitura, si è fatto male Peralta che sembrava non dovesse essere convocato, però, alla fine, invece, è riuscito a giocare comunque per novanta minuti. Speriamo che l’infortunio accorso questo pomeriggio a Vitturini non sia particolarmente grave».

RUGGERO FROSININI

«Tornare a segnare è sempre una bellissima emozione. Sono contento per la rete ma, soprattutto, per la prima vittoria stagionale. Questo pomeriggio abbiamo giocato una partita positiva e ricca di occasioni. Negli ultimi 20-25 minuti, però, abbiamo rischiato un po’ troppo. Dobbiamo essere più attenti per tutta la durata della gara. Sapevamo dell’importanza di questa partita e per questo siamo davvero contenti di aver raccolto i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada, già da domenica prossima contro il Caldiero Terme».

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)