A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ DIEGO PERALTA È IL NUOVO ATTACCANTE, CLASSE 1996 SI LEGA AL CLUB FINO A GIUGNO 2025”

Diego Peralta è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. Attaccante classe 1996 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2025. Peralta, in passato, ha indossato tra le altre le maglie di Pisa, Novara, Olbia, Ternana, Foggia e Catania.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Catania Football Club il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Diego Peralta. Il classe 1996 ha sottoscritto un contratto con il Club sino al 30 giugno 2025.

Nato a Livorno il 27 settembre 1996, di origini italo-argentine, Peralta è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Il suo esordio tra i professionisti avviene nella stagione 2015/16 con la maglia del Pisa, contribuendo alla promozione in Serie B dei toscani. Dopo una breve parentesi in Spagna con la maglia dell’Extremadura, nella stagione 2018/19 Peralta rientra in Italia per indossare i colori del Novara prima e dell’Olbia poi, entrambe in Serie C. Ritornato nella squadra piemontese dopo l’esperienza in Sardegna, nel settembre del 2020 passa alla Ternana, dove – alla corte di mister Cristiano Lucarelli – disputa un biennio tra Serie C e Serie B. Con i rossoverdi scende in campo in 48 occasioni, mettendo a segno 9 reti e collezionando 5 assist.

Nella stagione 2022/23, Peralta viene ceduto al Foggia, indossando la maglia dei rossoneri in 68 partite e realizzando 8 reti e 13 assist. Lo scorso gennaio, dopo una prima parte di campionato con la squadra pugliese, viene acquisito dal Catania, dove l’attaccante conclude il campionato e la Coppa Italia con 14 presenze e 4 assist.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Diego Peralta e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.