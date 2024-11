A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «GLI AQUILOTTI IN TRASFERTA SI IMPONGONO PER 1-0 SULL’ALCIONE MILANO,È IL 12MO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO»

22.18 - sabato 2 novembre 2024

Il Trento si impone 1-0 in trasferta sull’Alcione Milano: è il dodicesimo risultato utile consecutivo. Nella tredicesima giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 1-0 in trasferta contro l’Alcione Milano. Decide la rete siglata nella ripresa da Giannotti. Il prossimo impegno per il Trento sarà venerdì 8 novembre alle ore 20.30 allo stadio Briamasco contro la FeralpiSalò.

Nella tredicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, il Trento vince 1-0 contro l’Alcione Milano. Decide la rete realizzata in apertura di ripresa da Giannotti. Per i trentini si tratta del dodicesimo risultato utile consecutivo. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Ghillani. Il Trento parte subito forte e dopo appena tre minuti di gioco arriva alla conclusione con Ghillani.

Un giro di lancette più tardi è ancora il numero 70 gialloblù a rendersi pericoloso dalla distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa. Diminuita la pressione ospite, la risposta dell’Alcione Milano si concretizza dopo circa venti minuti con il tiro di Palombi, respinto grazie ad un ottimo gesto tecnico di Barlocco. Nel finale di prima frazione è ancora la squadra di casa a provarci con le conclusioni prima di Palombi, che si spegne sul fondo, e poi di Manconi che si stampa sul palo.

Terminata la prima frazione sul punteggio di 0-0, il match si sblocca subito nella ripresa. Dopo meno di trenta secondi, infatti, i gialloblù passano in vantaggio con la deviazione ravvicinata di Giannotti, abile a sfruttare il passaggio perfetto di Frosinini. Subita la rete dello svantaggio, l’Alcione si riorganizza e al 50’ va vicino al pareggio prima con la conclusione di Invernizzi, che termina però alta sopra la traversa, e poi con il colpo di testa di Palombi che esce di poco alla destra di Barlocco. I gialloblù ora in classifica sono terzi con ventidue punti, in coabitazione con FeralpiSalò e Alcione Milano. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà venerdì 8 novembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco contro la FeralpiSalò.

TABELLINO

ALCIONE MILANO – A.C. TRENTO 1921 0-1 (0-0)

RETI: 1’st Giannotti

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Stabile, Pirola, Dimarco; Pio Loco (27’st Samele), Bonati, Bright; Invernizzi (17’st Bagatti); Marconi, Palombi. A disposizione: Agazzi, Piccinocchi, Miculi, Ciappellano, Mazzola, Palma, Foglio, Lanzi, Caremoli, Bertoni, Pessolani, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Cappelletti, Barison, Vitturini (37’st Fini); Aucelli (Sangalli), Rada (28’st Vallarelli), Giannotti; Anastasia, Di Carmine (41’st Petrovic), Ghillani (37’st Kassama). A disposizione: Santer, Tommasi, Disanto, Puzic, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri

ASSISTENTI: Emanuele Fumarulo di Barletta e Davide Rignanese di Rimini

QUARTO UFFICIALE: Luigi Scicolone di San Donà di Piave

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 17°. Campo in cattive condizioni. Ammoniti: 6’pt Invernizzi, 15’pt Cappelletti, 32’pt Giannotti, 32’st Di Carmine, 31’st Barlocco, 36’st Frosinini. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 450 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi abbiamo raccolto tre punti belli ed importanti. I ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita, riuscendo a trovare sia le soluzioni offensive sia a soffrire nella parte finale di gara. È stata un match particolare: nei primi 15-20 minuti abbiamo giocato ad altissimo livello, poi la partita si è un po’ sporcata. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi che hanno lottato per tutta la durata della gara. Non era una partita semplice perché si giocava su un campo complicato e che non aiutava il nostro modo di esprimere il calcio.

Per questo siamo molto contenti di aver trovato tre punti speciali che allungano ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi. Venerdì avremo un’altra partita complicata contro la FeralpiSalò. A causa della squalifica, non ci saranno né Frosinini né Cappelletti. Ma sono tranquillo perché tutti coloro che hanno giocato in queste 13 partite hanno sempre fatto bene. Il nostro obiettivo principale in questo momento è quello di riuscire a portare più gente allo Stadio. C’è già uno zoccolo duro di tifosi che ci segue sia in casa sia in trasferta. Ma abbiamo comunque la voglia e la responsabilità di portarne sempre di più. Lo merita la società, la città e anche i ragazzi».

MATTIA SANGALLI

«Sono felicissimo di essere tornato in campo. Giocare mi mancava molto. Sono stati mesi complicati a causa del problema al ginocchio. A settembre ho dovuto operarmi, poi c’è stata la fase di riabilitazione e di riatletizzazione. Da fuori ho sempre seguito la squadra in ogni singola partita. Avevo tanta voglia di tornare a calciare il pallone. E finalmente oggi sono tornato in campo. È stata una liberazione. Non sono ancora al 100% ma la condizione sta migliorando costantemente. Ho ampi margini di crescita. Anche se questo è certamente un momento importante perché qui comincia la mia stagione. Non vedo l’ora di proseguirla nel miglior modo possibile».

