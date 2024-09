A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «DI CARMINE PIEGA 1-0 IL CALDIERO TERME, PER GLI AQUILOTTI È LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA»

22.04 - domenica 22 settembre 2024

Di Carmine piega 1-0 il Caldiero Terme e il Trento trova la seconda vittoria consecutiva. Nella quinta giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 1-0 contro il Caldiero Terme. Per gli aquilotti a segno nel primo tempo Di Carmine mentre in chiusura Vallarelli colpisce un palo. Giovedì 26 settembre alle ore 18.30 il Trento affronterà l’Union Clodiense nel sesto turno di campionato di Serie C Now.

PADOVA 22 Settembre – Nella quinta giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Euganeo per l’indisponibilità dello Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e vince per 1-0 contro il Caldiero Terme. Decide la rete siglata nel primo tempo da Di Carmine. In chiusura di ripresa da segnalare un palo colpito da Vallarelli. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Peralta, Rada e Aucelli mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto.

Il Trento parte subito forte: all’8’ è Anastasia a rendersi pericoloso con una conclusione ravvicinata che viene però respinta dall’estremo difensore. Un minuto più tardi è invece Cappelletti a provarci di testa con la sfera che si spegne sull’esterno della rete, dando a tutti l’illusione del gol. L’attacco del Trento prosegue e così, all’11’, arriva anche la conclusione di Di Carmine, ben parata da Giacomel. Nella seconda metà di prima frazione si vede anche il Caldiero Terme che si rende pericoloso con la girata di testa di Zerbato che termina tra le braccia di Tommasi. Ma è il Trento a passare meritatamente in vantaggio al 44’ grazie alla rete di petto di Di Carmine, ben trovato al centro dell’area di rigore da Bernardi.

La seconda frazione si apre con l’attacco degli ospiti che porta Marras al tiro deviato però in angolo da un attento Tommasi. Al 55’ è invece Anastasia ad andare vicino al raddoppio con un colpo di testa che si spegne alla destra della porta difesa da Giacomel. Al 70’ si rivede in attacco la squadra di Soave che ci prova con la punizione di Baldani che termina alta sopra la traversa. Dieci minuti più tardi sono ancora gli aquilotti a tirare verso lo specchio avversario, questa volta con Petrovic ma il risultato rimane invariato. A cinque minuti dal triplice fischio finale il Caldiero va vicino al pareggio con la conclusione dalla distanza di Marras che si spegne alla sinistra di Tommasi.

È però ancora il Trento a rendersi pericoloso con la conclusione di Vallarelli che si stampa sul palo, lasciando invariato il risultato. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara Esposito decreta la vittoria del Trento per 1-0. I gialloblù salgono così a quota otto punti, al sesto posto in graduatoria in coabitazione con AlbinoLeffe e Lumezzane. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà giovedì 26 settembre alle ore 18:30 allo Stadio Mario Sandrini di Legnago contro l’Union Clodiense, sfida valida per la sesta giornata di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – CALCIO CALDIERO TERME 1-0 (0-0)

RETI: 44’pt Di Carmine

TRENTO (4-3-3): Tommasi, Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Bernardi; Peralta, Rada, Aucelli (26’st Vallarelli), Peralta (40’st Di Cosmo); Anastasia (26’st Barison), Di Carmine (33’st Petrovic), Disanto (33’st Ghillani). A disposizione: Barlocco, Santer, Kassama, Ruffato, Puzic, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

CALDIERO TERME (4-4-2): Giacomel; Mazzolo (41’st Amoh), Molnar (18’st Pelamatti), Gobetti, Baldani; Marras, Filiciotto (41’st Riahi), Gattoni (18’st Mondini), Fasan; Zerbato, Cazzadori (18’st Florio). A disposizione Kuqi, Aldegheri, Personi, Furini, Quaggio, Gecchele, Cisse. Allenatore: Cristian Soave

ARBITRO: Carlo Esposito Di Napoli

ASSISTENTI: Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Badreddine Mamouni di Tolmezzo

QUARTO UFFICIALE: Francesco Passarotti di Mantova

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 24°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 12’pt Aucelli, 18’Cappelletti, 39’pt Gattoni, 14’st Mazzolo. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 250 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Siamo felici di aver centrato la seconda vittoria consecutiva. Battere il Caldiero Terme, che è una squadra che sta facendo bene, ci deve trasmettere ulteriore fiducia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando diverse occasioni importanti e accelerando sin da subito. Il rammarico che abbiamo è quello di non essere riusciti a gestire al meglio il vantaggio. Dobbiamo imparare a mantenere il coraggio anche quando passiamo a condurre. Questo sarà lo step successivo da compiere. Sotto l’aspetto caratteriale, chi è entrato, ha dato tanto, anche sotto l’aspetto della voglia di non subire gol. Oggi, per la prima volta in campionato, non subiamo alcuna rete avversaria. Domenica ci auguriamo di poter giocare nel nostro stadio, così da poter disputare una bella gara sostenuti da tutti i nostri tifosi. Prima della partita contro la Triestina, però, abbiamo il turno infrasettimanale contro l’Union Clodiense: dobbiamo farci trovare pronti e per questo già da domani torneremo a lavorare duramente».

SAMUEL DI CARMINE

«Non l’ho mai nascosto: il mio obiettivo è quello di segnare. Gioco per fare gol e per aiutare la squadra a vincere. Sono felice perché questa è una grande vittoria. Abbiamo sofferto ma alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Questa è una vittoria che ci consegna molta fiducia per il proseguo del campionato. Sul gol devo ringraziare Bernardi perché mi ha regalato una bellissima palla che bastava spingere in rete. Il merito è quindi suo. Prendiamoci questi tre punti e andiamo avanti. Giovedì scenderemo già in campo per affrontare l’Union Clodiense: vogliamo farci trovare pronti».

