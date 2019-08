A 22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * NOMINE PRESIDENTI SOCIETÀ CONTROLLATE: « Cattoni – STR Brennero Trasporto Rotaia / Patuzzi – Autostrada Regionale Cispadana / Amort Sadobre «

Nominati, nella sede di Autostrada del Brennero SpA in via Berlino 10 a Trento, i Consigli di Amministrazione di S.T.R. Brennero Trasporto su Rotaia SpA, Autostrada Regionale Cispadana SpA e Sadobre SpA, società controllate da Autostrada del Brennero SpA. All’ordine del giorno la definizione degli incarichi per i nuovi amministratori.

*

S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA

S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA, controllata al 100% da Autostrada del Brennero SpA, si occupa di trasporto merci su rotaia attraverso la controllata R.T.C. Rail Traction Company SpA e la collegata Lokomotion Gmbh di Monaco, società che complessivamente hanno circa 170 milioni di euro di fatturato e oltre 450 dipendenti. S.T.R. SpA si occupa, inoltre, del ramo strategico dell’intermodalità con il progetto, programmato su 70 ettari, a Isola della Scala. Il CdA, nella seduta odierna, ha nominato l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, Diego Cattoni, Presidente di S.T.R. SpA. Gli altri Consiglieri di amministrazione sono Arthur Frei, Francesca Gerosa, Barbara Guadagnini, Astrid Kofler, Maria Chiara Pasquali e Manuel Scalzotto.

*

Autostrada Regionale Cispadana SpA

Autostrada Regionale Cispadana SpA, della quale Autostrada del Brennero SpA possiede il 51% delle azioni, è la società nata per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’autostrada che collegherà Reggiolo-Rolo a Ferrara, con un investimento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro e uno sviluppo di 68 chilometri. Il Presidente è Graziano Patuzzi, Vicepresidente è l’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, Diego Cattoni. Il CdA, nella seduta odierna, ha nominato membri del Comitato esecutivo il Presidente e il Vicepresidente, il Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero SpA, Carlo Costa e il Consigliere di amministrazione Luigi Olivieri. Gli altri Consiglieri di nomina Autobrennero sono Mattia Palazzi, Francesca Gerosa, Maria Chiara Pasquali e Barbara Guadagnini.

*

Sadobre SpA

Sadobre SpA, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Autostrada del Brennero SpA, che ne detiene il 100% delle azioni, è proprietaria della stazione autostradale doganale di confine del Brennero. Il nuovo CdA composto dal Presidente Richard Amort e dalla Vicepresidente Maria Chiara Pasquali ha nominato il Consigliere Paolo Rosatti quale Amministratore Delegato.