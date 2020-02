8 RAPPRESENTANZE SINDACALI POLIZIA STATO – TRENTO * TRASFERIMENTO UFFICI POLIZIA POSTALE: « UN PROGETTO CHE COSTRINGERà I CITTADINI A MAGGIORI DISAGI »

Una delegazione delle Segreterie Provinciali delle OO.SS. della Polizia di Stato: SAP (Ferdinando ZITO), SIULP (Luca FERRARI), SILP-CGIL (Sergio SONTACCHI), FSP (Stefano FIORENTINI), SIAP (Elvio PEDERZOLLI) e del personale civile del Ministero dell’Interno CISL FP (Giuseppe PALLANCH), FP CGIL (Alberto BELLINI), FLP (Giuseppe VETRONE), ha incontrato nella giornata di ieri il Commissario del Governo di Trento dr. Sandro Lombardi, per esprimere viva preoccupazione per il prospettato trasferimento degli Uffici del Compartimento Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dall’attuale sede di Via Vannetti n. 15 alla sede della Filiale Poste Italiane di Via G.B. Trener n. 7 a Trento Nord.

Uno progetto di spostamento maturato negli ultimi due anni e tenuto incredibilmente all’oscuro a tutte le rappresentanze sindacali fino allo scorso mese di dicembre con l’arrivo del nuovo dirigente Compartimentale.

Una soluzione che nei fatti si è dimostrata intrisa di criticità ed inadeguata per superficie (meno della metà dell’attuale) e soluzioni di arredo open space inidonee per un servizio di Polizia, foriera di produrre inevitabili riflessi negativi sulla fruibilità degli stessi uffici di polizia aperti al pubblico, costringendo la comunità cittadina a maggiori disagi e spostamenti per denunciare tutta una serie di reati propri dell’attività della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, quali pedofilia, truffe informatiche, cyberbullismo, cyberstalking ecc.

Aspetti di rapporto con i cittadini, che anche il Ministero ha inteso valorizzare con la previsione di nuove assunzioni e un progetto di riorganizzazione e potenziamento di tutte le articolazioni centrali e periferiche della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni tra le quali anche la sede di Trento.

Abbiamo manifestato quindi la nostra motivata netta contrarietà al trasferimento.

Il Commissario del Governo dr. Sandro LOMBARDI facendo proprie le preoccupazioni espresse all’unanimità dalle rappresentanze sindacali del personale, ha assicurato un suo intervento presso i competenti Uffici Ministeriali.

