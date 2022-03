5 SIGLE SINDACALI – TRENTINO * PUBBLICO IMPIEGO: « PROVINCIALIZZARE L’AGENZIA DELLE ENTRATE SIGNIFICA DISPORRE MENO SERVIZI E PIÙ EVASIONE FISCALE »

Per un’organizzazione dei tributi più efficiente, occorrerebbe innanzitutto approfondire la complessità dei compiti affidati all’Agenzia e la struttura dei suoi processi. Si possono individuare soluzioni alternative atte a favorire una più efficiente funzionalità degli uffici dell’Agenzia per migliorare il servizio pubblico ai cittadini utenti, offrendo, ad esempio da parte delle due province di Trento e Bolzano una maggiore collaborazione ed un concreto sostegno alla macchina fiscale, senza necessariamente gestire direttamente una delega tout court che rischia di favorire, al contrario, contenziosi, burocratizzazione, evasione fiscale e peggioramento delle condizioni contrattuali del personale. Chiediamo quindi una discussione seria, tecnica, non ideologica, una discussione che fin qui non c’è stata e che non può certamente ritenersi esaustiva con i 10 minuti di audizione che ci sono stati concessi oggi, senza confronto né possibile articolazione dei temi. Insomma, una pura formalità, che lascia trasparire una volontà “politica” di procedere nell’acquisizione della predetta delega, a prescindere che essa possa produrre molti danni per i cittadini utenti e le imprese.

All’audizione di oggi ha partecipato anche il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che, naturalmente, vista la trasparenza che regna nella Commissione dei Dodici, non sappiamo come si sia pronunciato.

A breve saranno calendarizzate assemblee con il personale, dibattiti pubblici, con il massimo coinvolgimento degli organi di informazione per spiegare ai cittadini contribuenti il perché della nostra contrarietà.