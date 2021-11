PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 13 NOVEMBRE, NESSUN DECESSO / 809.799 I VACCINI SOMMINISTRATI »

Covid 19, aggiornamento al 13 novembre 2021. Oggi, fortunatamente, non si registra nessun deceduto per Covid – 19, ma sono 96 i nuovi casi positivi, di questi 28 sono risultati positivi al molecolare (su 490 test effettuati) e 68 all’antigenico (su 7.852 test effettuati). I molecolari poi confermano 50 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La conferma arriva dal quotidiano report dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I pazienti ricoverati sono 21, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 1 nuovo ricovero e 2 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 809.799, di cui 370.880 seconde dosi e 22.740 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 3.