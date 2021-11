SBM E USB * GREEN PASS: « SCIOPERO E CORTEO A TRENTO, APPUNTAMENTO IN PIAZZA DANTE IL 15 NOVEMBRE ORE 9.00 »

Lunedì 15 novembre 2021, ad un mese dall’entrata in vigore del “green pass” per tutti i lavoratori e le lavoratrici, il SINDACATO DI BASE MULTICATEGORIALE (S.B.M.) e l’UNIONE SINDACALE di BASE (U.S.B.) proclamano uno

SCIOPERO GENERALE di 24 ORE

che interesserà tutti i settori del lavoro privato, ad esclusione dei servizi pubblici essenziali soggetti alle restrizioni della legge (antisciopero) n.146/1990.

In occasione dell’indetta giornata di sciopero, S.B.M. e U.S.B. organizzano a Trento un presidio in Piazza Dante, davanti il palazzo della P.A.T. alle ore 9:00, da cui poi partirà un corteo per le vie cittadine con il seguente percorso:

PIAZZA DANTE – VIA GAZZOLETTI – VIA TORRE VERDE – VIA MANZONI – LARGO NAZARIO SAURO – VIA BRENNERO – VIA MARCONI – VIA SOLTERI, con termine davanti al palazzo di CONFCOMMERCIO di Trento.

L’iniziativa di lotta è proclamata:

CONTRO le scelte antipopolari e liberticide (tagli alla sanità, alla scuola, ai trasporti, liberalizzazione dei licenziamenti, aumento delle tariffe, riduzione dei salari e dei diritti) del tecnocrate Mario DRAGHI e la giunta provinciale “tappetino” di Maurizio FUGATTI affinché revochino, con effetto immediato, il “green pass” per accedere nei luoghi di lavoro;

A SOSTEGNO ED IN SOLIDARIETA’ dei lavoratori e delle lavoratrici della SANITA’ e della SCUOLA, sospesi e privati della retribuzione, per aver rifiutato di sottostare alla “vergognosa” norma del “green pass”;

A SUPPORTO di DARIO (in sciopero della fame dal 15 ottobre 2021), degli autisti della TRENTINO TRASPORTI SPA e di tutte le altre lavoratrici e gli altri lavoratori pubblici e privati, sospesi dal lavoro e privi di retribuzione.

*

p. il Sindacato di Base Multicategoriale

f.to Fulvio Flammini

p. l’Unione Sindacale di Base

f.to Ezio Casagranda