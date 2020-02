40 FAMIGLIE STUDENTI * MANIFESTAZIONE ESTERNO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PAT: « OGGI ALLE 10.30 SIT-IN A SOSTEGNO ASSOCIAZIONE LIVEINGLISH »

Siamo un gruppo di 40 famiglie deluse e amareggiate, genitori di bambini delle classi quinte bilingue delle scuole elementari Sanzio e Gorfer di Trento.

Nonostante le promesse ventilate, la metà dei nostri figli il prossimo anno scolastico non potrà proseguire l’eccellente percorso bilingue alle scuole medie Bresadola di Trento per carenza di posti.

Solo alcuni bambini infatti sono stati ammessi perché, a fronte di due classi bilingue elementari, è disponibile solo una classe bilingue alle medie.

Chiediamo con forza a partire da settembre del prossimo A.S. 2020/21 l’attivazione a Trento di una seconda classe bilingue.

Per questa ragione indiciamo un sit-in per domani mattina, mercoledì 12 febbraio alle 10.30 davanti al Dipartimento istruzione e cultura in via Gilli, 3 a Trento. L’associazione dei genitori Livenglish sostiene questa manifestazione.

Saremo in tanti.

*

Michela Denti

Simone Sega