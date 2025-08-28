VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * MALTEMPO: «LA POSA DELLE RETI, IN PREVISIONE DELLA PIENA DEL FIUME SARCA» (VIDEO E FOTO)

17.45 - giovedì 28 agosto 2025

Vigili del fuoco volontari Riva del Garda (Tn). Maltempo, la posa delle reti in previsione della piena del fiume Sarca. Ore 16:00 intervento di posa reti presso la foce del fiume Sarca su richiesta dei servizi preposti della Provincia Autonoma di Trento, visti i modelli meteo previsionali.

Grazie al pronto impiego di uomini e mezzi, tra cui il nuovo sollevatore telescopico e il nuovo carrello con tamburo che contiene la rete pronta da svolgere per più di 400 metri di cinturazione, le acque del Garda sono protette dalle tonnellate di legname che la piena trascina solitamente con sè fino al lago.

Al momento, sono impiegati una decina di volontari con il motoscafo “C9” che provvede alla posa delle reti e alla chiusura della foce.

Si ringrazia il Circolo Vela Arco per la collaborazione.

Si invitano i naviganti a non intralciare le operazioni e per la giornata di domani di mantenere una adeguata distanza dalle reti posizionate.