VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * “GIORNATA VIGILE FUOCO 2022“: « SI POTRANNO VISIONARE I MEZZI E VISITARE LA CASERMA, VIALE ROVERETO (11/9 – 9.30) »

08.36 - giovedì 08 settembre 2022

Domenica 11 settembre presso la caserma di viale Rovereto 19/21 a Riva del Garda, dopo 3 anni di assenza dal calendario, torna la giornata del vigile del fuoco del corpo di Riva del Garda, giunta alla 15a edizione.

L’ultimo svolgimento risale al 2019, in quanto purtroppo negli anni 2020 e 2021 lo stato di emergenza non ci aveva permesso di aprire i cancelli della caserma a cittadini e turisti.

Il programma prevede:

– ore 9.30: apertura dei cancelli, apertura giornata con alzabandiera, giuramento degli Aspiranti Vigili al termine del periodo di prova alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale

– ore 10.30: inizio attività con manovre incidente stradale con pinza idraulica, padella sul fuoco, incendio bombola di gas

– dalle 12 alle 14: pausa

– ore 14.30: manovra incendio bombola di gas

– ore 15.00: manovra padella sul fuoco

– ore 15.30: manovra SAF (speleo-alpino-fluviale)

– ore 16.00: manovra incidente stradale

– ore 17.00: manovra flangia gas

– ore 18: chiusura

Durante tutta la giornata si potranno visionare i mezzi e le attrezzature e visitare la caserma. La giornata si terrà con qualsiasi meteo.

Sarà il momento per grandi e bambini per conoscere l’organizzazione del corpo dei vigili del fuoco e dei metodi di intervento. In particolare i più piccoli potranno vestire i panni di un vero vigile del fuoco con la Pompieropoli gestita dal Gruppo Allievi.