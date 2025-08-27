VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * GALLERIA DI PREGASINA: «PRINCIPIO D’INCENDIO DI UNA AUTOCISTERNA GPL, GALLERIA APERTA A SENSO UNICO ALTERNATO»

10.42 - mercoledì 27 agosto 2025

Alle ore 09.40 circa, all’interno della galleria di Pregasina a Riva del Garda, si è verificato un principio di incendio su un’autocisterna di gas Gpl.

Sono intervenuti prontamente 3 autopompe, 1 minibotte, 1 polisoccorso, 1 auto comando e 25 vigili dei corpi di Riva del Garda, Molina di Ledro e Concei. Grazie all’intervento tempestivo, l’incendio è stato estinto e il mezzo messo in sicurezza. Al momento la circolazione è temporaneamente chiusa in direzione pregasina. Vigili del fuoco raccomandano prudenza e aggiornamenti sullo stato del traffico.

Aggiornamento:

GALLERIA APERTA A SENSO UNICO ALTERNATO