UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO (TN) * “CARNEVALE DEI BAMBINI”: « TANTI GLI EVENTI NEI CINQUE DISTRETTI, IL 19/2 RITORNA LA GRANDE “SFILATA DELLE MASCHERINE” »

10.45 - giovedì 16 febbraio 2023

Rovereto, il “Carnevale dei Bambini” 2023 entra nel vivo. Domani e sabato tanti eventi diffusi nei cinque Distretti. Domenica il ritorno della grande “Sfilata delle mascherine”.

Entra nel vivo il 68 “Carnevale dei Bambini” di Rovereto, una delle manifestazioni più antiche e sentite dalla comunità roveretana. Dopo l’insediamento della minigiunta di domenica scorsa in Municipio, scatta domani (venerdì 17 febbraio) la lunga serie di momenti di intrattenimento, eventi ed animazione da strada messi a punti dai Distretti del centro urbano, che intendono animare la città sul tema del Natale, così come sabato 18 febbraio, in preparazione del ritorno in grande stile della “Sfilata delle mascherine”, in programma nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, con partenza alle 14.30 dalla piazza dell’Urban City di corso Rosmini con arrivo al Parco Perlasca di corso Bettini, dove si svolgeranno le premiazioni e la proclamazione delle mascherine più originali. A cura della Biblioteca Civica in collaborazione con il Distretto della Cultura, per i bambini dai 4 ai 6 anni dalle 16.30 alle 18.00 ecco “Viva i coriandoli che portano a tutti colore e allegria!”, a cura di Patrizia Mazzurana; a seguire il laboratorio “realizzare una bacchetta magica di Carnevale utilizzando i coriandoli. Obbligatoria la prenotazione in biblioteca.

Sarà il “Carnevale danzante” messo in scena dagli allievi dell’Associazione Tersicore – Spazio Danza, in collaborazione con il Distretto “Rovereto Downtownm a trasportare tutti nella festosa atmosfera del carnevale tra costumi, colori e tanta allegria: alle 17 in largo Foibe, alle 17.30 in piazza Loreto e alle 18 in piazza Malfatti. Il centro verrà animato anche dall’originale ed irresistibile “Gara Dei Maghi, versione da asporto”: una strampalata compagnia di Maghi cercherà di sfidarsi davanti al pubblico cercando di vincere l’ambito premio “coppa del nonno mago”. Dalle 15.30 alle 18:30. Sempre in forma itinerante tutta da seguire l’esibizione dei “Piccoli e grandi violinisti in scorribanda cittadina” per chiudere un venerdì davvero intenso e ricco di momenti divertenti.