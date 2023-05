UNIONE COMMERCIO E TURISMO – ROVERETO (TN) * “FESTA DI PRIMAVERA“: « MIGLIAIA I VISITATORI CHE HANNO VISITATO IL MERCATO HOBBISTICO, CON 50 ESPOSITORI »

12.25 - lunedì 1 maggio 2023

Grande successo per la Festa di primavera 2023 di Morì che ieri, a dispetto delle previsioni meteo sfavorevoli, ha goduto di una giornata baciata dal bel tempo che ha favorito un’affluenza da record. Sono stati migliaia, infatti, fin dal primo mattino, i visitatori che hanno potuto approfittare di una proposta multiforme e dalle tante occasioni: in particolare, oltre alla fiera che proponeva circa 80 bancarelle, il grande mercato hobbistico con oltre 50 espositori e l’area di “campagna amica” con i prodotti biologici e del territorio. In via Gustavo Modena, trasformatasi nella “via del gusto” per l’occasione, si è assistito alla rifiorire delle attività economiche con laboratori di pasticceria, di manualità, giochi di un tempo per bambini, esibizioni di tessuti aerei, taekwondo e lavoro da fabbro con l’inossidabile Marchiori.

Stand gastronomici, articoli sportivi, macchine agricole, stand delle associazioni e go kart a pedali in poazza Cal di Ponte e via Viesi. In serata musica dal vivo e attrazioni in cia Modena con i pubblici esercizi aperti, che hanno fatto registrare numeri da record.

Grande la soddisfazione espressa dall’amministrazione comunale e dall’Unione commercio e turismo che ha organizzato la parte dedicata alle attività economiche, l’inizio di una collaborazione grazie al protocollo d’Intesa sottoscritto nei mesi scorsi. La festa di primavera quale primo atto di un percorso che si vuole aprire a tutte le attività economiche e all’intera comunità moriana per dare il nuovo slancio al centro della borgata.