16.41 - venerdì 20 settembre 2024

Lunedì 23 settembre c.a. dalle ore 10:00 alle ore 13:00 saremo davanti a Confindustria in via Degasperi 77 a Trento per lo sciopero Nazionale della Sanità privata dovuto alla mancanza del rinnovo contrattuale ” CCNL AIOP – ARIS e AIOP ARIS RSA

Giuseppe Varagone UIL FPL Sanità

Beppe Pallanch CISL FP