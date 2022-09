TRENTINOSOLIDALE ODV E COLDIRETTI * “LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE“: « CONCORSO A PREMI RISERVATO A TUTTI GLI STUDENTI DELLE SCUOLE TRENTINE, DAI 6 AI 19 ANNI »

17.59 - martedì 06 settembre 2022

TRENTINOSOLIDALE ODV e COLDIRETTI TRENTO – grazie al contributo di Fondazione Cassa Rurale di Trento – propongono un Concorso a premi riservato a tutti gli studenti delle scuole trentine: dai 6 ai 19 anni.

Con il concorso intendono stimolare i giovani a riflettere in maniera critica, creativa e anche propositiva sul complesso processo dalla coltivazione dei prodotti alimentari fino al loro consumo “intelligente” e “solidale”, in una visione globale di tutte le problematiche della catena alimentare e fino alla lotta allo spreco.

Un concorso si conclude con i premi, previsti in buoni acquisto per i primi 3 classificati di ciascuna delle quattro categorie di partecipazione, distinte tra scuole primarie, scuole secondarie di primo e scuole secondarie di secondo grado e istituti e centri di formazione professionale, per un totale di 36 premi. Saranno inoltre premiate 5 classi meritevoli di segnalazione per l’impegno profuso. E pure i Docenti referenti che hanno accompagnato gli studenti vincitori e le classi meritevoli.

Sul sito di TRENTINOSOLIDALE, alla pagina: ( https://www.trentinosolidale.it/cosa-facciamo/trentinosolidale-va-a-scuola/ ) si trova il bando del Concorso “Lotta allo spreco alimentare: perché”, con tutte le indicazioni e le tempistiche per partecipare.

Sul sito di COLDIRETTI TRENTO ( https://trentinoaltoadige.coldiretti.it/category/progetti/ ) è invece pubblicata una serie di strumenti didattici per gli istituti primari.

Anche per quest’anno scolastico COLDIRETTI e TRENTINSOLIDALE saranno presenti negli istituti primari per offrire ai più piccoli un percorso formativo su “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, comprensivo di strumenti didattici e attività esperienziali, in aziende e presso i mercati di Campagna Amica, a supporto dell’apprendimento.

TRENTINOSOLIDALE offre poi la possibilità di visite-guidate alla sede di Trento o alle sedi sul territorio. E ai ragazzi più grandi fornisce l’opportunità di svolgere un periodo di “Alternanza Scuola-Lavoro” allo scopo di far conoscere un peculiare contesto di volontariato.