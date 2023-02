TRENTINO MARKETING * RAI 3 – “IL BORGO DEI BORGHI”: FAILONI, « ORGOGLIOSI CHE BONDONE E LA VAL DEL CHIESE RAPPRESENTINO IL TRENTINO (“ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO” / 12/2 – 17.00) »

14.44 - venerdì 10 febbraio 2023

A “IL BORGO DEI BORGHI” PER IL TRENTINO C’È BONDONE. Domenica 12 febbraio a partire dalle 17.00 all’interno della trasmissione di RAI 3 “Alle falde del Kilimangiaro” la presentazione e a marzo il voto del pubblico.

Sarà Bondone il borgo che rappresenterà il Trentino nell’edizione 2023 de “Il Borgo dei Borghi”, il contest tra Comuni italiani promosso dalla trasmissione di RAI 3 “Alle falde del Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich. Proprio nella puntata in onda domenica 12 febbraio (a partire dalle 17 su RAI3) sarà trasmesso il video di presentazione del borgo trentino. Successivamente, nel corso del mese di marzo, sarà direttamente il pubblico a votare il borgo più bello che sarà proclamato ufficialmente nel corso di una speciale trasmissione interamente dedicata al contest televisivo.

“Siamo molto orgogliosi che Bondone in Valle del Chiese rappresenti il Trentino nel contest ‘Il Borgo dei Borghi 2023’. Questo borgo è un esempio fantastico delle bellezze naturali, storiche e culturali che il nostro territorio ha da offrire. Gli affreschi, le case storiche, il suo castello e l’atmosfera magica di Bondone sapranno sicuramente conquistare il pubblico della trasmissione”, dichiara l’Assessore provinciale al turismo Roberto Failoni.

Bondone, borgo sopra le nuvole, è il comune più a sud in Valle del Chiese, affacciato sulla sponda nord del Lago d’Idro, al confine con la Lombardia e nasce storicamente come paese di carbonai.

Qui, percorrere le strette strade selciate, passare sotto archi, prendere per viottoli che si trasformano in ripidi scalini tra le case, sfiorare i muri a secco coperti di muschio, ammirare gli affreschi che decorano alcuni edifici come la “Madonna in Trono” (XVI secolo), è come compiere un viaggio a ritroso nel tempo, a stagioni lontane e dure. Quando, cioè, i carbonai e le loro famiglie vivevano qui solo per quattro mesi e nei restanti si spopolava, sprofondando nel silenzio. Lungo la strada che sale a Bondone, aggrappato ad uno sperone roccioso, si incontra anche Castel San Giovanni, antico maniero della Famiglia Lodròn.

Foto di: Daniele Lira