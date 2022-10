TRENTINO EXPORT * EXPORT DAY 2022: « OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO PER LE AZIENDE CHE LAVORANO SUI MERCATI ESTERI, A NOGAREDO – CANTINA VIVALLIS (21/10 – 9.15)

14.02 - mercoledì 19 ottobre 2022

Si segnala che venerdì 21 ottobre è in programma, alla Cantina Vivallis di Nogaredo, il IX Export Day di Trentino Export. Occasione di incontro e confronto per le aziende che lavorano sui mercati esteri o che hanno intenzione di farlo, l’Export Day 2022 sarà dedicato alle “Nuove opportunità”, con speciali focus Paese su Corea del Sud e Brasile, contributi dei partner di Trentino Export, casi aziendali e interventi istituzionali.

I lavori si svolgeranno in forma plenaria a partire dalle 9.30. Al termine della mattinata, dieci referenti esteri del Consorzio daranno la possibilità alle aziende interessate di ricevere consulenze one to one sui principali Paesi di esportazione del Trentino quali Germania, Austria e Svizzera, ma anche su altri mercati europei come Francia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Russia, Belgio e Portogallo.

Sarà inoltre possibile ottenere informazioni su mercati più lontani ed emergenti, come Brasile, Messico, Colombia e Corea del Sud, nonché sui Paesi dell’area del Golfo Persico, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar e Bahrain, recentemente oggetto di una missione commerciale organizzata da Trentino Export, Confindustria Trento e Provincia autonoma di Trento.