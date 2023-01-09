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STATI GENERALI DONNE TRENTINO-AA * “COSA INDOSSAVI? – LE PAROLE NEI PROCESSI PENALI PER VIOLENZA DI GENERE“: « CON BENEVIERI – SERVETTI – CAVAGNOLI, ALLA FONDAZIONE CARITRO (13/1 ORE 18.00) »
STATI GENERALI DONNE TRENTINO-AA * “COSA INDOSSAVI? – LE PAROLE NEI PROCESSI PENALI PER VIOLENZA DI GENERE“: « CON BENEVIERI – SERVETTI – CAVAGNOLI, ALLA FONDAZIONE CARITRO (13/1 ORE 18.00) »
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14.18 - lunedì 9 gennaio 2023
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https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
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