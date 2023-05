SPARKASSE – CASSA RISPARMIO BOLZANO * FESTIVAL ECONOMIA: « A TRENTO I VERTICI “ABI”, FOCUS SU BANCHE – SOCIETÀ – NUOVE TECNOLOGIE »

15.09 - mercoledì 31 maggio 2023

Vertici ABI al Festival dell’Economia: al centro il tema “Banche, società e nuove tecnologie”. Molto seguito l’intervento di Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), per parlare di “Banche, società e nuove tecnologie”; in dialogo con Laura Serafini, Capo Servizio de “Il Sole 24 Ore”, a Palazzo Sardagna, sede del Rettorato dell’Università, nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, dedicato al tema “Il futuro del futuro: le sfide di un mondo nuovo”. Alla conferenza e al seguente dibattito ha partecipato, tra altri, anche Gerhard Brandstätter, Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell’ABI nonché Presidente di Sparkasse.

Politica monetaria, inflazione, mutui – un intervento a 360 gradi quello di Patuelli che ha ricordato come gli istituti di credito si siano trovati da soli ad affrontare le crisi, gli ultimi 12 salvataggi delle banche fatti, stringendo le cinghie e senza lasciare per strada nessun dipendente, le ristrutturazioni e riorganizzazioni. In merito all’inflazione, Patuelli ha ribadito che “la politica monetaria non può far tutto, non è sufficiente”, auspicando un taglio alla spesa e al debito pubblico da parte dei governi. ‘La vicenda del debito pubblico condiziona tutta l’economia produttiva e la società italiana. E’ il punto chiave, abbiamo questo handicap”, così il Presidente ABI.

“La recessione della Germania avrà ricadute sulla crescita italiana; è il più grande Paese europeo, il primo mercato per l’Italia,” ha avvertito Patuelli. Facendo, infine, una riflessione sul “Futuro del futuro”, tema del Festival, Patuelli ha sottolineato che le tecnologie avranno un ulteriore sviluppo “inaspettato e inimmaginabile, e la rincorsa dovrà essere veloce, pertinente e giusta”.

“La presenza e l’intervento del Presidente ABI nella nostra Regione nell’ambito del Festival a Trento è stato importante e significativo”, commenta Gerhard Brandstätter e aggiunge: “Per quanto riguarda il futuro, abbiamo fiducia in un’evoluzione positiva della situazione economica, in particolar modo nel Nordest, la cui economia è composta in ogni campo da eccellenze che hanno una forte capacità di riadattarsi. Il Gruppo Sparkasse, divenuto primario operatore creditizio indipendente con sede nel Nord Est, farà senz’altro la sua parte.”

Nella foto da sinistra a destra: Giacomo Parisotto (Segretario della Commissione Regionale ABI), Gerhard Brandstätter, Antonio Patuelli, Giorgio Fracalossi (Presidente Cassa Centrale Banca e Membro del Comitato Esecutivo ABI) e Sandro Bolognesi (Amministratore Delegato Cassa Centrale Banca).