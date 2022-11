SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB – TRENTO * “ORANGE THE WORLD 2022“: « PER ‘DIRE NO’ ALLA VIOLENZA DI GENERE, ASSIEME ALLE FARMACIE DEL TERRITORIO »

09.39 - venerdì 18 novembre 2022

Anche quest’anno, per dire < NO alla violenza contro le donne >, Soroptimist International d’Italia sosterrà la campagna internazionale Orange the World promossa dall’ONU, da UNWomen e dalla Federazione Europea di Soroptimist; dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza, al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani, partiranno 16 giorni di attivismo durante i quali saranno realizzate iniziative e azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere.

Quest’anno la campagna di informazione “Non accettare nessuna forma di violenza – chiama il 1522” orientata a far conoscere a tutte le donne interessate il numero di telefono nazionale dedicato al problema è accompagnata dalla innovativa Campagna di Comunicazione della Federazione Europea “READ THE SIGNS”. Con questa si chiede ai Club Soroptimist una forte mobilitazione per prevenire la violenza domestica riconoscendo in tempo quei segnali (gelosia, controllo, manipolazione, collera) che possono portare la relazione a diventare “tossica”, pericolosa per la propria incolumità. Quindi Soroptimist International ha realizzato un poster nel quale, oltre a segnalare il numero nazionale di riferimento contro la violenza, sono stati sintetizzati i comportamenti più comuni che devono mettere in allerta le donne quando adottati dal partner.

Ciò con l’obiettivo di aiutare le donne a leggere in tempo (comportamenti), atteggiamenti del proprio partner prima che sfocino in vera e propria violenza fisica o ad individuare condotte prevaricatrici che siano l’espressione di una subdola e pericolosa violenza psicologica. Questa strategia ricca di argomenti potrà avere efficacia solo se i contenuti potranno essere letti in modo diffuso e ampio sul territorio, consentendo alle donne di prendere consapevolezza circa segni a volte non immediatamente evidenti di soprusi e prevaricazioni aiutandole così a trovare la forza di allontanarsi e di chiedere sostegno chiamando il 1522 o presentando denuncia alle Forze dell’ordine.

Soroptimist Trento ha quindi ricercato partner sul territorio per ampliare la forza della campagna ed ha trovato una immediata e convinta adesione delle farmacie del territorio. L’Associazione Titolari di farmacia, Farmacie Comunali s.p.a. di Trento e Società Multiservizi di Rovereto, con il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Trento, si sono resi disponibili a esporre il poster della campagna di Soroptimist all’interno delle farmacie del Trentino, integrando quindi con questa ulteriore iniziativa altre attività da loro già intraprese sul tema del contrasto alla violenza di genere.

Le farmacie del territorio sono da anni riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale come punti di prossimità, di comunità, cioè come presidio socio sanitario polivalente nel quale svolgere un ruolo attivo nella erogazione di servizi ai cittadini. La Farmacia, anche per la sua diffusione territoriale, costituisce un valido strumento a disposizione dei cittadini e assume sempre di più una valenza strategica nell’ambito dell’organizzazione socio-sanitaria utile a dare, in prima battuta, le iniziali risposte ai bisogni di salute. Infatti la farmacia è percepita dalle persone come luogo di diretto accesso e di competente risposta ai bisogni; luogo dove le informazioni rese disponibili assumono una rilevanza accreditata utile a promuoverne l’empowerment consentendo alle persone di acquisire un maggiore controllo sulle azioni che riguardano la propria salute.

Si ricorda che il 1522 è il numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero è attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, garantendo il completo anonimato per favorire l’emersione del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso il centro antiviolenza più vicino o i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.