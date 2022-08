SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * MISS SCHENNA: « SUL PODIO ELEONORA LEPORE, DICIOTTENNE DI SAN CANDIDO »

11.28 - giovedì 11 agosto 2022

Nella bellissima Schenna, non lontano da Merano, mercoledì 10 agosto si è svolta, grazie alla organizzazione della Associazione Turistica con il vice direttore Andreas Dosser, l’ultima selezione provinciale del Concorso Nazionale di Miss Italia, valevole per la qualificazione alle Finali Regionali.

Le 19 candidate in gara per il titolo di Miss Schenna, presentante dall’eleganza di Sonia Leonardi affiancata per la conduzione in lingua tedesca da Alice Parigi, si sono contese l’accesso alle prossime finali regionali in programma nel mese di agosto.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

La vincitrice, Miss Schenna, incoronata dal presidente di giuria Mair Franz, è stata la bionda effervescente diciottenne di San Candido Eleonora Lepore.

Futura studentessa all’università di Scienze delle comunicazioni trilingue, super sportiva, pratica da anni sci a livello agonistico.

Il titolo di Miss Rocchetta Bellezza è stato vinto dalla ventitreenne di Rovereto Claudia Barelli.

Studentessa all’università di Mediazione linguistica per il commercio internazionale, è anche un’insegnante di danza e performer di musical professionista.

Al terzo posto, si è classificata la sorridente diciottenne, anche lei di Rovereto, Greta Russo, studentessa universitaria in Scienze dell’educazione

Miss Quarta classificata, Lara Bellotto, 18 anni di Fiera di Primiero, commessa in un negozio di abbigliamento.

Miss Quinta classificata, la bellezza semplice della diciannovenne bolzanina Linda Zeggio, studentessa all’università di lingue.

Miss Soreghina Schenna, Martina Maccani, bionda ventiseienne di Vattaro, laureanda alla facoltà di giurisprudenza di Trento, con la grande passione per la corsa e la palestra.

Il titolo di Miss Soreghina Schenna permetterà a Martina di gareggiare nella finale del 13 agosto a Moena per il titolo di Miss Soreghina, che diventerà la madrina della Marcialonga 2023, arrivata alla sua 50esima edizione.

Sul podio, anche, la meranese Sofia Ermantraud, a breve diciottenne, studia al liceo linguistico e le piace andare in palestra.

L’hair look delle Miss è stato curato dallo staff del Divina Hair Studio di Miranda Dedej di Merano che da sempre, con grande professionalità, collabora con le sfilate Miss Italia in Alto Adige.

Il make up è stato curato dal centro benessere Elisir di Merano di Anna Fabiano che ha regalato alle ragazze dei buoni sconto da usare per diversi trattamenti.

Ad intervallare lo show dedicato alla bellezza, l’esibizione dei due ballerini di danze latino americane Manuel Walzl e Jaqueline Pichler, della Asd Dance Club Lunika di Lagundo della maestra Veronica Haller, che hanno proposto un coinvolgente Jive.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e a Radio Nbc per la sempre preziosa collaborazione che dura da oltre 15 anni.

La prossima tappa della Finali Regionali a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà il 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione prossima tappa con la Finale Regionale di Moena sabato 13 agosto e a seguire il 14 agosto a Folgaria.