SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INCIDENTE SUL LAVORO: « BOSCAIOLO TRAVOLTO DA UN TRONCO, NEI BOSCHI DELLA VAL PRADIDALI (PRIMIERO) »

14.20 - martedì 16 maggio 2023

Un boscaiolo, le cui generalità non sono ancora note, è stato soccorso questa mattina dopo essere stato travolto da un tronco, mentre stava lavorando nel bosco in località Fratte in Val Pradidali (Primiero), nei pressi della partenza di valle della teleferica del Rifugio Pradidali (gruppo Pale di San Martino). L’uomo, mentre stava tagliando delle piante, è rimasto schiacciato da un tronco all’altezza del bacino. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 da parte dei colleghi dell’uomo che lo hanno aiutato liberandolo dal tronco.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di competenza di Primiero. I soccorritori si sono portati sul posto ed hanno supportato l’elicottero nelle operazioni di sbarco al verricello del Tecnico di elisoccorso e dell’equipe sanitaria. L’infortunato, cosciente ma dolorante, è stato stabilizzato, imbarellato, trasportato per una cinquantina di metri in un’area più aperta, per consentire all’elicottero il recupero con il verricello e il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.