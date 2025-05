SINDACO FRANCO IANESELLI (FACEBOOK) * TRENTO – AFFISSIONE VOLANTINO: «NEL 2008 BLOCCAMMO LA STRADA PER UNA GIUSTA CAUSA, PAGAMMO LA MULTA COME ERA GIUSTO»

19.11 - giovedì 1 maggio 2025

Alcuni cittadini mi hanno segnalato l’affissione in più luoghi di questo volantino. Si riferisce alle conseguenze di un blocco stradale avvenuto durante gli scioperi dei lavoratori metalmeccanici di Trento nord del 2008. Blocco del quale come dirigenti sindacali ci siamo giustamente presi la responsabilità, pagando la multa e ottenendo poi l’estinzione del reato.

La multa è stata giusta, perché quel blocco non era autorizzato, come peraltro non è autorizzata l’affissione di questo volantino da parte dei soliti ignoti. Fu una vertenza difficile, che mi coinvolse molto. E di quei lavoratori ricordo ancora gli sguardi, le voci, le speranze.

Di nuovo, buon 1° maggio a tutti e tutte.