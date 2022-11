SAT ROVERETO (TN) * PERICOLI NATURALI IN MONTAGNA: « GESTIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ, INCONTRO CON I RICERCATORI IL 18/11 – 20,30 »

16.35 - venerdì 11 novembre 2022

“Venerdì 18 novembre alle ore 20:30, presso la Sala Filarmonica di Rovereto, Corso Rosmini 86, si terrà un incontro con i ricercatori dell’Università di Trento e di Eurac Research nell’ambito del progetto di ricerca MRisk “Pericoli naturali in montagna: gestione del rischio e responsabilità”.

Il progetto, finanziato dal bando Research Südtirol 2019, è coordinato dall’Università di Innsbruck (Istituto di Diritto Italiano) e prevede la partecipazione di Eurac Research, Università di Trento e di Bolzano, oltre ad alcuni partner tecnici. Obiettivo del progetto è quello di comprendere il concetto di auto-responsabilità negli incidenti in montagna con una prospettiva interdisciplinare e di diritto comparato, per meglio comprendere se e quale rilievo possa avere il comportamento tenuto da chi subisce un incidente per fornire e/o garantire in tal modo una risposta equilibrata da parte del diritto penale.

In particolare, in occasione di questo incontro con la popolazione organizzato in collaborazione con la Commissione Storico Culturale e Biblioteca di SAT e con il supporto SAT Sezione di Rovereto, dopo una presentazione del progetto, verranno presentati i risultati di due sondaggi su preparazione, responsabilità e percezione del rischio negli sport in montagna. I sondaggi sono stati svolti online e di persona e hanno coinvolto circa 4000 rispondenti in Trentino, Alto Adige e Tirolo, fra cui 580 soci SAT Trentino”