“ROSA BIANCA“ * “LE VITTIME DI GUERRE E CONFLITTI CI INTERPELLANO“: « INCONTRO DI FORMAZIONE AL CENTRO MARIAPOLI DI CADINE, TRENTO (1-2/10) »

11.53 - giovedì 29 settembre 2022

La guerra. Le guerre. L’Ucraina ma non solo. “Le vittime di guerre e conflitti ci interpellano – L’imperativo della costruzione di un nuovo ordine mondiale” è il titolo dell’incontro di formazione della Rosa Bianca, che si svolgerà sabato 1° e domenica 2 ottobre al Centro Mariapoli di Cadine, dalle 14.30 di sabato.

La guerra voluta da Putin si inserisce in un contesto storico caratterizzato dall’emersione negli ultimi decenni di situazioni di crisi sullo scenario internazionale in un processo di deterioramento della convivenza a livello mondiale. Pensiamo ai Balcani, al Ruanda, alla Siria.

L’incontro di formazione, promosso nel solco della tradizione delle scuole della Rosa Bianca, si propone di sviluppare una riflessione sulle possibili prospettive di cambiamento in grado di promuovere processi reali di pacificazione nel contesto globale.

Tra i relatori: Michele Nicoletti, Danilo Elia, Carlo Benetti, Grazia Villa, Haifa Alsakkaf, Paolo Della Rocca.