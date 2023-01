RIFONDAZIONE COMUNISTA * SCUOLA-LAVORO: « MONTE ORE DIMEZZATO NEL RESTO D’ITALIA, L’AUTONOMIA IN TRENTINO È IL MEZZO PER PORTARE AVANTI POLITICHE PEGGIORATIVE »

19.24 - domenica 8 gennaio 2023

L’ultimo vergognoso episodio legato all’alternanza scuola- lavoro è la beffa del mancato risarcimento alla famiglia di Giuliano De Seta, il ragazzo appena maggiorenne morto durante lo svolgimento in fabbrica di uno stage previsto dai percorsi di alternanza Scuola – Lavoro che si attuano negli istituti superiori di ogni tipo. Questo, in nome della scelta di attribuire alla scuola non più la funzione di formare studenti preparati, dotati di capacità critiche ma giovani rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.

Un’assurdità, che oltre al farci gridare allo scandalo deve farci anche riflettere sulle storture di un sistema, sia per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, sia per quanto riguarda le morti sul lavoro, che oltre a mettere a rischio la vita di tantissimi lavoratori (1006 vittime da gennaio a novembre 2022!) obbliga ragazzi, a volte nemmeno maggiorenni a sottoporsi agli stessi rischi. Tutto questo per fornire, in modo mascherato e dietro l’illusione della “gavetta”, manodopera gratuita a un tessuto industriale che, non investendo in ricerca e sviluppo e incapace di essere ad alto valore aggiunto, ha nell’abbassamento della quota salari e nei tagli in sicurezza sul lavoro l’unica leva per mantenere la sua quota di profitto. E dispiace constatare che la CGIL, anche di fronte alla morte di Giuliano, l’ultima di tante, si è limitata a chiedere maggiori tutele e sicurezza senza mettere in discussione l’esistenza stessa dell’alternanza Scuola/lavoro.

Ancora più grave appare poi la situazione in Trentino, dove ancora una volta l’autonomia diventa il mezzo per portare avanti politiche peggiorative: ricordiamo che, mentre nel resto d’Italia il monte ore dovuto da studenti e studentesse per l’alternanza scuola lavoro è stato dimezzato (sia nei licei che negli istituti tecnici), qui in Trentino si persevera in questo sistema che abbiamo osteggiato sin dal primo momento e che continueremo a contrastare.

*

Grazia Francescatti

Per Rifondazione Comunista – Unione Popolare del Trentino