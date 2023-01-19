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“RETE DEI CITTADINI“ * “IMPATTO BAYPASS SU TRENTO NORD“: « TAVOLA ROTONDA SUI RISCHI AMBIENTALI, AL TEATRO GIGI CONA DI GARDOLO (23/1 – ORE 20.30) »
“RETE DEI CITTADINI“ * “IMPATTO BAYPASS SU TRENTO NORD“: « TAVOLA ROTONDA SUI RISCHI AMBIENTALI, AL TEATRO GIGI CONA DI GARDOLO (23/1 – ORE 20.30) »
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17.47 - giovedì 19 gennaio 2023
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