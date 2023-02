REGIONE TN-AA * INCONTRI ISTITUZIONALI: « IL PRESIDENTE FUGATTI ED VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PACCHER IN VISITA ALLA CEA ESTINTORI DI SALORNO »

15.45 - giovedì 23 febbraio 2023

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ed il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher hanno visitato la Cea estintori di via Salorno, a nord del capoluogo. Accolti dal responsabile della Cea trentina Erman Campestrin (le altre tre unità aziendali sono a Castenaso, Modena e Monza) i due uomini politici hanno potuto rendersi conto dei servizi offerti da una realtà storica nel campo non solo della lotta contro il fuoco, famosa la sua presenza nei circuiti di Formula 1, ma anche nella realizzazione di dispositivi personali per la sicurezza sul lavoro a più ampio raggio.

“Trento è una delle sedi Cea che è in grado, qui siamo circa 20 addetti, di svolgere diversi servizi: produzione, assistenza, manutenzione e formazione. Lavoriamo in larga parte per i corpi dei vigili del fuoco ma serviamo direttamente molte aziende trentine, fornendo strumenti e dpi in grado di rispondere nel modo più efficace al pericolo incendio” ha spiegato Campestrin a Fugatti e Paccher.

Con il presidente della giunta particolarmente interessato al tema anche nella sua veste di capo della macchina della Protezione Civile della Provincia. Paccher dal canto suo, continuando a frequentare le diverse realtà produttive ed artigianali del territorio, si è complimentato per il grado di specializzazione della sede Cea trentina. Un prodotto innovativo che e’ stato presentato durante la visita allo stabilimento di via Salorno e’ un particolare estintore realizzato per lo spegnimento di batterie elettriche: “Siamo gli unici a distribuirli in Italia ed è l’unico che funziona veramente. Un estintore che, spiegato con semplicità, funziona grazie ad una amalgama cementizia (verde, biodegradabile) che soffoca la fiamma sulle batterie. Di grande efficacia”.

Foto: il presidente Fugatti ed il vicepresidente Paccher con Erman Campestrin