14.48 - martedì 7 marzo 2023

La Polizia di Stato in Val di Fassa con Havana il pastore tedesco antidroga. La Polizia di Stato sulle piste da sci per prevenire abusi e condotte non corrette. Un weekend di controlli da parte del personale della Questura, del Centro Addestramento Alpino di Moena, della Polizia Stradale di Predazzo e dei Cinofili di Bologna.