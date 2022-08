PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “VIVERE IL PARCO”: « DOPPIO APPUNTAMENTO A TERME DI LEVICO CON “LA ROSSIGNOL” E “ HO PERSO LA MIA NUVOLA” (10-1 AGOSTO) »

14.16 - lunedì 08 agosto 2022

“Vivere il Parco”, le proposte per il 10 e l’11 agosto. Parco delle Terme di Levico. Doppio appuntamento nel Parco delle terme di Levico nell’ambito del programma “Vivere il Parco”, proposto dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Mercoledì 10 agosto ad ore 18.00 la musica antica con “La Rossignol” che presenta “Ruota di Fortuna”: musica magica, stregonesca e propiziatoria tra Rinascimento e Barocco. In collaborazione con Trento MusicAntica 2022 .

Giovedì 11 agosto ad ore 18.00 invece il teatro dedicato ai bambini con lo spettacolo “Ho perso la mia nuvola”.

Gli appuntamenti sono gratuiti e si tengono presso l’Installazione Sequoia; in caso di maltempo presso la barchessa del parco con entrata da Piazza Garollo/Via Prati, posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

“Ruota di Fortuna”, concerto il 10 agosto

La ricerca della Fortuna, intesa come “buona sorte”, trova da sempre nella musica antica e nella magia dei validi strumenti evocativi e propiziatori. Lo stretto legame che unisce queste due arti esprime, attraverso tarantelle, antidoti e canti magici, il desiderio dell’uomo di indagare l’ignoto e il soprannaturale. Il programma, con brani che provengono da libri o manoscritti antichi, cerca qualche raggio di luce su questo mondo misterioso ed affascinante.

Lo studio delle fonti dirette, le indagini storiche, organologiche ed iconografiche, la grande attenzione all’aspetto spettacolare del proprio lavoro, hanno portato la compagnia “La Rossignol”, sin dal 1987, ad un’intensa attività artistica in Italia e all’estero.

Interpreti:

Elena Bertuzzi, canto

Erica Scherl, violino antico

Levi Alghisi, flauti diritti, flauto a tamburo, cornamusa

Francesco Zuvadelli, organo positivo, ghironda

Domenico Baronio, liuto, chitarrino, percussioni

www.larossignol.com

“Ho perso la mia Nuvola”, teatro per bambini l’11 agosto

Divertente spettacolo pensato per i più piccoli e rivolto alle famiglie proposto dal Teatro delle Quisquilie.

La Signorina Sinforosa è un personaggio un po’ bizzarro, piuttosto insolito, basti pensare che, per spostarsi, non prende la macchina, il treno o la bicicletta, ma… sale su una nuvola! Non una nuvola qualunque. Non una nuvola a caso. La sua nuvola. Che non ha niente di particolare o di speciale. Ma è la sua nuvola. Figuratevi come si può sentire la mattina in cui si sveglia e non la trova più! Che disperazione! Che preoccupazione!

Riuscirà la Signorina Sinforosa a ritrovare la sua nuvola e tornare a casa?

Probabilmente sì. E sicuramente avrà bisogno dell’aiuto del pubblico…

Lo spazio scenico è al centro di un grande cerchio di sedie sulle quali sono seduti gli spettatori, che sono anche un po’ attori, perché devono aiutare la Signorina Sinforosa a capire che fine ha fatto la sua nuvola. Quindi chi pensa di andare a teatro, sedersi, guardare e non fare altro… si sbaglia di grosso!

Con la Signorina Sinforosa (Franca Salin) e Massimo Lazzeri, scene e luci di Andrea Coppi, costumi di Tiziana Mosna, pupazzi di Nadezhda Simeonova, regia e drammaturgia a cura di Massimo Lazzeri.