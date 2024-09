PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEOTRENTINO: «PIOGGE INTENSE E TEMPORALI IN ARRIVO, GIÀ DA QUESTO POMERIGGIO»

14.05 - giovedì 26 settembre 2024

Meteotrentino: piogge intense e temporali in arrivo. La perturbazione annunciata sta già interessando la nostra provincia e Meteotrentino comunica che potrebbero verificarsi temporali con raffiche di vento. Già da questo pomeriggio le piogge tenderanno a divenire via via più diffuse, persistenti e localmente intense soprattutto nella prossima notte quando potranno localmente assumere carattere temporalesco.

I venti tenderanno ad intensificare dai quadranti meridionali soprattutto in montagna dove, nella prossima notte, si potranno registrare intensità superiori a 100 km/h mentre nelle valli le raffiche saranno meno intense ma localmente si potranno superare i 70 km/h.

Dopo un’attenuazione o temporaneo esaurimento delle precipitazioni nel corso della giornata di venerdì, sabato mattina è atteso il passaggio di un fronte freddo con precipitazioni anche a carattere di rovescio ed una spruzzata di neve oltre i 2300 m circa mentre i venti tenderanno a ruotare da Nord con episodi di foehn in valle fino alle ore centrali di domenica.