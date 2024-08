PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: «ATTENZIONE AI TEMPORALI, TRA DOMENICA E LUNEDÌ PASSAGGIO DI UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA»

12.38 - venerdì 16 agosto 2024

Anche oggi e domani sul Trentino prevale il tempo estivo, caratterizzato da temporali localizzati e talvolta intensi. Meteotrentino evidenzia come in questi giorni miti flussi meridionali stiano interessando le Alpi mantenendo le temperature sopra la media specie nei valori massimi e in quota (zero termico intorno a 4300 m). Rispetto a ieri aumenterà però la probabilità di sviluppo di rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette.

Tra domenica e lunedì inoltre è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere temporalesco, un sensibile calo delle temperature massime e un temporaneo rinforzo dei venti da Nord.

Nel frattempo la Protezione civile fa anche un’altra raccomandazione: occorre massima prudenza e comportamenti corretti anche nei boschi, dove zone particolarmente secche si prestano maggiormente allo sviluppo di incendi, magari innescati da mozziconi di sigarette.

Da questa mattina ad esempio, vigili del fuoco e forestali sono al lavoro nel comune di Vallarsa, sul Carega a quota di circa 1500. Considerata la difficoltà ad accedere alla zona, è stato attivato l’elicottero per tentare lo spegnimento dall’alto.