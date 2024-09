PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GRANDI PLANTIGRADI – VERMIGLIO: «MUNITA DI RADIOCOLLARE UNA FEMMINA DI ORSO»

09.07 - mercoledì 4 settembre 2024

Un esemplare femmina di orso è stato catturato nella notte, munito di radiocollare e quindi rilasciato. L’operazione è stata effettuata dal Corpo forestale trentino, nell’ambito delle attività di monitoraggio su possibili orsi problematici. Lo comunica il Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento.

La trappola a tubo è scattata verso la mezzanotte in Alta Val di Sole, nel comune di Vermiglio: all’interno si trovava una femmina adulta non accompagnata da piccoli. L’analisi genetica per l’identificazione dell’orsa è stata affidata alla Fondazione Edmund Mach; su questo esemplare al momento non sono comunque noti elementi di criticità. Proseguono intanto le attività sull’altopiano della Paganella per la cattura dell’orso confidente M91.