PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ANNO SCOLASTICO: GALATEO, «AL VIA PER 89.209 BAMBINI E RAGAZZI, IMPORTANTI CONTINUITÀ DIDATTICA ED INNOVAZIONE»

10.43 - martedì 3 settembre 2024

Giovedì 5 settembre suonerà la campanella del nuovo anno scolastico per i bambini delle scuole dell’infanzia e per gli alunni degli istituti scolastici altoatesini di ogni ordine e grado. A tornare in classe saranno complessivamente 89.209 tra bambini e ragazzi, con il fenomeno del calo delle nascite che si riflette anche sul panorama scolastico dell’Alto Adige: l’anno scorso infatti le iscrizioni erano in totale 90.958, nel 2022/23 ammontavano a 90.366 e nell’anno scolastico 2021/22 al rientro dalle vacanze si contavano 90.454 bambini e ragazzi iscritti.

Galateo: “Importante mantenere continuità didattica e innovazione”.

Anche l’assessore provinciale all’istruzione in lingua italiana Marco Galateo saluta la popolazione scolastica che si accinge a tornare sui banchi: “Abbiamo concluso l’anno scolastico 2023/24 con 22.078 alunne/i e iniziamo il nuovo anno scolastico 2024/25 con 22.244 iscritti (+166 studenti), 6 nuovi dirigenti scolastici e ben 68 docenti assunti a tempo indeterminato. Nel 2024/25 gli alunni con cittadinanza straniera e quelli con BES sono in linea con i dati dello scorso anno. Tutto questo permetterà di sostenere la continuità didattica e dei processi di innovazione nella scuola. Auguro quindi a tutti i docenti, ai dirigenti, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e alle famiglie un buon inizio di scuola e ringrazio tutti per l’impegno costante con cui sostengono i nostri ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita”.