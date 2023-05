PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * RAI 1 – “PAESI CHE VAI”: KASWALDER, « PALAZZO TRENTINI, OCCASIONE PER AMMIRARE UN EDIFICO RICCO DI AFFRESCHI (21/5 – 9.40) »

17.22 - venerdì 19 maggio 2023

Appuntamento televisivo domenica prossima 21 maggio, ad ore 9.40, su Rai1: a “Paesi che vai”, lo storico programma di intrattenimento e cultura, sarà protagonista la città di Trento e con essa in particolare palazzo Trentini, l’edifico settecentesco di via Manci che ospita la sede del Consiglio provinciale di Trento. Il presidente Walter Kaswalder ha aperto le porte al conduttore Livio Leonardi. Un’occasione – la messa in onda – per ammirare da dentro uno dei più bei palazzi del nostro territorio, ricco di affreschi, stucchi, pavimenti lignei e arredi dell’epoca.