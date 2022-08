POSTE ITALIANE * TRENTINO – “APP BANCOPOSTA“: « POSSIBILITÀ DI PRELIEVO ALLO SPORTELLO POSTAMAT IN MODALITÀ “CARDLESS”, ANCHE DALLE LOCALITÀ DI VACANZA » (VIDEO)

16.10 - martedì 16 agosto 2022

Per i cittadini della provincia di Trento è possibile utilizzare i principali prodotti e servizi offerti da Poste Italiane anche dalle località di vacanza. Al mare, in montagna o nelle città d’arte il sito www.poste.it e l’APP BancoPosta permettono infatti di entrare nel mondo di Poste Italiane senza recarsi all’Ufficio Postale in qualsiasi momento.

Inoltre, i clienti possono anche prelevare denaro contante senza la necessità utilizzare una carta: la nuova funzionalità “cardless”, infatti, è disponibile presso tutti i 72 ATM Postamat della provincia di Trento e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso l’APP BancoPosta. Ulteriori informazioni al link