POLIZIA STATO – TRENTO * « INDIVIDUATA E SANZIONATA IN BASSA VALLAGARINA OFFICINA MOBILE ABUSIVA »

16.03 - mercoledì 31 agosto 2022

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Stradale di Trento, durante un normale servizio di vigilanza, sorprendeva due cittadini polacchi intenti a riparare abusivamente un veicolo industriale incidentato, parcheggiato a margine di un’arteria stradale nella zona della bassa Vallagarina, ove era stato collocato – in attesa trasferimento presso una struttura idonea – a seguito di un sinistro subito in ambito autostradale, che aveva provocato al veicolo danni tali da renderlo inidoneo alla circolazione.

In particolare la pattuglia, notando l’autocarro polacco con gli sportelli posteriori spalancati, parcheggiato nelle immediate vicinanze del veicolo industriale incidentato, con alcuni individui intenti ad armeggiare con degli attrezzi, temendo reati predatori, si avvicinava con circospezione, sorprendendo invece i due cittadini polacchi, muniti di idonea attrezzatura professionale e dotati anche di un generatore di energia elettrica e di un sollevatore idraulico, intenti a sostituire alcune parti meccaniche al trattore stradale danneggiato.

Accertato quindi che i due soggetti non possedevano i titoli necessari per poter esercitare l’attività di autoriparatore, facevano immediatamente interrompere tale attività illecita, procedendo al sequestro dell’intera attrezzatura e comminando sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 5.000 Euro nei confronti dei responsabili.

Si evidenzia al riguardo che il controllo di tutte le attività attinenti la circolazione stradale fa parte dei compiti istituzionali della Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, la quale svolge regolarmente attività ispettiva a rivendite di veicoli, officine, carrozzerie, gommisti, autoscuole e agenzie per il disbrigo di pratiche automobilistiche.