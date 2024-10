PATT – SEZIONE TRENTO * INCONTRO PUBBLICO: «CON ASSESSORE MARCHIORI, SALA POLIVALENTE CLARINA (17/10 – 20.30)

14.56 - mercoledì 16 ottobre 2024

Incontro con l’Assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori. Giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 20.30 Sala polivalente Clarina in Via La Clarina 2/1 a Trento.

Sara’ l’occasione per discutere sulle problematiche che riguardano le politiche per la casa, conoscere gli interventi messi in campo e i progetti per la promozione dell’Autonomia e dell’Euregio.

La partecipazione è aperta a tutti.